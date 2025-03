Svolta totale Bollo Auto: dal 20 marzo chiedi l’esenzione direttamente in farmacia | Non paghi più 1€

Cosa vuol dire che per non pagare più il bollo auto basta chiedere l’esenzione direttamente in farmacia? Facciamo chiarezza.

In Italia sono molteplici le tasse da pagare e sono molti i cittadini che lamentano questa situazione, anche perché a volte si ha la sensazione di pagare anche l’aria che si respira. Ci sono classifiche dove viene mostrato l’elenco degli Stati con la più alta percentuale di tasse e l’Italia è inclusa ovviamente, ma non è ai primi posti come potrebbero supporre in molti.

La differenza però sta nel fatto che molti di quei Paese presentano è vero una tassazione alta, però il reddito del cittadino è bilanciato al carovita e i servizi offerti ripagano il residente per questi aumenti. In Italia non si verificano sempre questi scenari, per questo motivo la diatriba a tal proposito è sempre molto accesa.

In merito al bollo si parla di un’esenzione che si ottiene direttamente in farmacia, per questo prima di gioire, vogliamo fare chiarezza, in quanto non spetta a tutti.

La diatriba sul pagamento del bollo

Il pagamento del bollo è una di quelle tasse obbligatorie che da sempre fa discutere, in quanto, sono molti i cittadini che vorrebbero non pagarla. Eppure se si dispone di un veicolo a motore: auto, moto e così via, questa imposta sarà sempre dovuta.

Ci sono delle agevolazioni per cui questa cifra annua potrà non essere corrisposta, come per esempio chi dispone di un veicolo considerato storico, che abbia quindi almeno 20 anni oppure otterranno un’esenzione di massimo 5 anni coloro che acquistano un’auto elettrica o ibrida. Ogni Regione decide il tempo massimo per cui il guidatore non è tenuto a versare questa imposta, dopo aver acquistato un mezzo ecologico. Sappiate dunque che non è prevista un’esenzione in base all’età del conducente, come sostengono in molti, mentre è prevista ancora una clausola che vi permette di non pagare, ecco di cosa parliamo.

Quando non pagare il bollo

Cosa vuol dire che potete ottenere l’esenzione dal bollo auto grazie ai documenti consegnati in farmacia? Ebbene, tutti i veicoli destinati al trasporto di persone disabili, che siano guidati o intestati dallo stesso o dal caregiver di riferimento, non devono pagare questa tassa.

Ovviamente per poter dimostrare questo stato, dovrete fare domanda sul sito dell’ACI, consegnando presumibilmente gli stessi documenti che mostrate in farmacia o all’ASL di riferimento per ottenere l’esenzione di farmaci e visite specialistiche, le quali rientrano nella vostra agevolazione in base alla patologia segnalata. Una volta fatta domanda, se accettata, potete non versare più questa imposta annuale, così come da normativa vigente.