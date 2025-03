Ufficiale da aprile: addio al pagamento contante in tutti i supermercati | “Uccidiamo l’evasione fiscale”

È tempo di dire addio al pagamento contante nei negozi. Da adesso si pagherà in maniera digitale, eliminando così l’evasione fiscale.

Il denaro contante è il classico strumento di pagamento che si utilizza nel momento in cui si fa un acquisto.

Tuttavia negli ultimi anni la carta di credito lo sta sostituendo. Basta pensare che adesso viene usata anche per fare i piccoli acquisti, come quello di una bottiglia d’acqua o di una gomma da masticare.

La cosa rappresenta una rovina per i commercianti. Considerando che ogni volta che viene usato il pos, sono costretti a pagare una commissione sull’acquisto, per loro la sostituzione del contante può diventare un enorme problema.

Nonostante la cosa limiti l’evasione fiscale, l’uso del pos per i piccoli acquisti li preoccupa. Per non parlare poi di quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Il denaro contante è in via di sostituzione definitiva.

Sempre più un lontano ricordo

Negli ultimi tempi il pos è diventato uno strumento talmente tanto usato, che via via sta sostituendo il denaro. La sua praticità lo rendono un ottimo metodo di pagamento, per molte persone addirittura migliore del denaro contante.

Con il pos non bisogna fare conti, dare resti, nè riempire il portafogli con la carta e i dischi di metallo. Una passata della carta di credito sul registratore di cassa elimina infatti tutto questo e a lungo andare sta facendo finire il denaro contante nel dimenticatoio. Basta pensare a ciò che sta succedendo negli ultimi tempi. Presto il contante sarà solo un lontano ricordo.

Sostituiti definitivamente dal pos

In Italia il pos sta sostituendo piano piano il denaro contante, ma in altri angoli del mondo sia i contanti che il pos stanno diventando sempre più dei ricordi.

Negli Usa per esempio, è stato ideato un metodo di pagamento che avviene semplicemente con la mano. Basta infatti mostrare la mano sul registratore di cassa e subito viene effettuato il pagamento. Questo è l’ennesimo esempio che stiamo per sostituire per sempre il denaro, per lasciare spazio al pagamento digitale.