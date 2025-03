UFFICIALE: ecco il superbonus per chi ha la patente B | 1300€/mese per sostenere tutte le “spese di strada”

Cosa vuol dire che c’è un superbonus per chi ha la patente B che gli farebbe guadagnare una cifra corposa?

Viviamo in una realtà dove la ricerca del lavoro è all’ordine del giorno, in quanto c’è chi è proprio alla ricerca di una mansione stabile, perché magari precario o disoccupato e chi invece cerca di cambiare professione, in quanto non soddisfatto di quella attuale.

Si monitorizzano quindi con regolarità le varie offerte, che siano quelle pubbliche o private, sperando di trovare quella svolta che in molti stavano aspettando. In tutto questo ci sono anche quelle agevolazioni statali che i vari cittadini utilizzano, se rientrato nei requisiti, per poter “sbarcare il lunario”.

Per questo la rete si è concentrata su quello che è stato definito come un superbonus per chi ha la patente B, che farebbe guadagnare una cifra corposa. Di cosa stiamo parlando?

I vari bonus di quest’anno

Prima di rivelarvi perché molto l’hanno definito superbonus per la patente B, volevamo parlarvi dei vari bonus e agevolazioni che potrete andare a richiedere, presentando l’ISEE aggiornato al Caf di zona o direttamente all’INPS.

Le agevolazioni che hanno fatto entusiasmare i cittadini quest’anno, sono molteplici, ma ovviamente bisogna rispettare determinati requisiti e/o clausole per poterne beneficiare. Ci sono quelli che si basano su reddito e quelli che richiedono requisiti diversi. Nel primo caso rientrano per esempio il bonus bebè, l’assegno d’inclusione, il bonus nido e così via, mentre nel secondo gruppo, c’è per esempio il bonus fisioterapia, ottenibile tra le tante richieste, mediante pagamento tracciato delle sedute.

Il superbonus per chi ha la patente

Che cos’è questo superbonus per la patente B di cui molti parlano sui social? Ebbene, dobbiamo chiarire che è stato ironicamente chiamato così da qualcuno, in quanto uno degli argomenti più cercati in rete, riguarda proprio l’elenco dei vari bonus presentati nella Legge di Bilancio. Questa opportunità invece riguarda il concorso pubblico per gli Ausiliari del Traffico con licenza media o diploma, per il Comune di Arquà Petrarca.

È uscito quindi il bando per questa selezione pubblica, che prevede i soli esami per la formazione di una graduatoria, per l’assunzione a tempo determinato, con orario ridotto, in quanto si parla di 12 ore a settimana per gli operatori esperti. Nel bando sono inclusi tutti i requisiti che chi fa domanda deve avere: si passa dalla cittadinanza italiana, all’essere maggiorenni, al godimento dei diritti civili e politici, al non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, all’essere titolari di patente B e così via. In merito al discorso economico vi esortiamo a leggere il bando completo, in modo da visionare tutti i requisiti minimi e lo stipendio previsto per chi verrà selezionato.