Clamoroso INPS: ecco l’aumento a carico del destinatario | A marzo ti ritrovi questo nuovo importo in busta paga

In arrivo un nuovo aumento sul cedolino di marzo da parte dell’INPS.

In passato il cittadino non era molto tutelato, a prescindere che fosse lavoratore, pensionato o disoccupato. I diritti del singolo non esistevano praticamente, in quanto si poteva essere licenziati per esempio, dall’oggi al domani senza troppi convenevoli.

Dopo anni di lotta, alla fine sono state introdotte norme a tutela del popolo sia in attività lavoro che durante la fase pensionistica. Da qui in arrivo l’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’ente pubblica che si occupa di gestire le varie forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori e pensionati, elargendo tutta una serie di prestazioni sociali ed economiche che tutti conosciamo.

Di recente l’ente ha comunicato di quell’aumento sul cedolino da marzo in poi che sta generando un po’ di confusione, in quanto sarà destinato soltanto a questa fetta di popolazione. Ecco di cosa parliamo.

Che cos’è il trattamento minimo

Prima di proseguire, ricollegandoci al fatto che nel corso dei decenni sono stati attivati parecchi diritti verso i cittadini, dobbiamo necessariamente parlare del trattamento minimo nel sistema pensionistico italiano. Questo importo minimo è quello che l’INPS garantisce a tutti coloro che andranno in pensione, il cui reddito di base non supera una certa soglia.

In questa maniera, grazie a questa sovvenzione, il cittadino potrà comunque vivere una vita dignitosa, pur avendo un reddito basso. Ci sono determinati requisiti da rispettare che fareste meglio a visionare insieme agli operatori del Caf o dell’INPS stesso. Cosa c’entra dunque questo aumento di cui abbiamo iniziato ad accennarvi in apertura?

Un aumento nel cedolino di marzo

Come mai da marzo l’INPS elargirà un aumento sul cedolino? Come rivelano da, ilfogliettone.it, la Legge di Bilancio 2025, come riportato nella circolare INPS dello scorso 5 marzo, ha introdotto varie novità per i pensionati, soprattutto per chi percepisce il trattamento minimo, di cui vi parlavamo nel paragrafo precedente. Da quest’anno quindi, è previsto un aumento straordinario per chi percepisce la pensione minima e quindi i pensionati vedranno un aumento del 2,2% per il 2025 e dell’1,3% per il2026.

Quest’anno quindi, sul cedolino pensionistico, i pensionati troveranno ben 13,27 euro al mese in più, raggiungendo così un assegno minimo di 603,40 euro. Non dovrete fare nulla, in quanto sarà l’INPS ad applicare automaticamente questo aumento a chi avrà i requisiti per ottenerlo. Per chi dovesse avere un importo leggermente più alto del previsto, sarà applicata una maggiorazione fino al raggiungimento della cifra che vi abbiamo riportato. Sapevate dunque di questo aumento?