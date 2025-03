“Quanti 8 ci sono nell’immagine?” | Test d’intelligenza visiva col trabocchetto: pure Alessandra Amoroso ci è cascata

Questo test visivo potrebbe sembrare banale, ma nasconde un trabocchetto che lo rende difficilissimo. Mette alla prova la tua intelligenza.

Se credi che questo test sia fin troppo semplice da risolvere, ti stai sbagliando, perchè è in realtà molto più complesso di quanto sembra.

Quest’immagine non mostra solamente un insieme di 8 messi in fila, ma nasconde dell’altro. Un trabocchetto, che solo una buona vista e una mente acuta riescono a scoprire.

Questo test visivo non è quindi per tutti. Se si considera che neppure le persone più argute riescono a risolverlo, si potrebbe dire che è per pochi. Basta pensare che neppure Alessandra Amoroso è riuscita a risolverlo.

Oltre a essere una delle cantanti più amate del momento, come indica “Vocazioni.net”, possiede anche un diploma in ragioneria, ma ciò non l’ha aiutata a risolvere questo test. È veramente complicato.

Da risolvere in 8 secondi

Ad aumentare la difficoltà di questo test visivo è sicuramente il tempo a disposizione per poterlo risolvere, 8 secondi. Sono davvero pochi, ma secondo gli ideatori del test, sono sufficienti a capire quanti 8 sono presenti in questa foto.

Non basta però limitarsi a contarli o il test sarebbe fin troppo semplice da risolvere. La risposta esatta non è infatti 30, anche se di primo impatto potrebbe sembrare questa. Bisogna andare oltre quello che si vede. Soltanto in questo modo è possibile arrivare la soluzione.

Un test che fa andare “oltre”

A una prima occhiata potrebbe sembrare siano 30 gli 8 presenti nell’immagine. La risposta esatta al test è però diversa. Gli 8 infatti sono molti di più.

Nell’immagine infatti non ci sono solamente 3 file di 8. Ci sono anche altri 8 nascosti, ma per poterli notare bisogna aguzzare lo sguardo, poichè nell’immagine ci sono anche 5 8 nascosti, per un totale di 35. Tuttavia non è facile scovarli. Ci vuole un occhio ben attento che non si limiti a osservare gli 8 presenti nelle 3 file, ma che sappia andare oltre. Solo così è possibile giungere alla soluzione.