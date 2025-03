Ultim’ora: addio Lewis Hamilton, la Ferrari ha già deciso | È durata da Natale a Santo Stefano

Cattive notizie per i sostenitori dell’ex pilota della Mercedes: addio a Lewis Hamilton. Tutti i fan sono in lacrime.

Dopo la gara disputata presso l’Albert Park di Melbourne non c’è stato nulla da fare.

Delusione, dolore e grande rammarico per i seguaci di Lewis Hamilton.

Ecco che cosa è successo nelle scorse ore al campione di Formula 1, altro che gioia e nuove vittorie nel palmarès.

La corsa del Gran Premio d’Australia gli è costata cara. L’allegra atmosfera di festa per l’arrivo in Ferrari del 20 gennaio sembra ormai un lontano ricordo, sbiadito.

Lewis Hamilton, il doloroso addio al pilota

Appena due mesi fa il campione Lewis Hamilton è approdato in Ferrari. La casa automobilistica di Maranello lo ha accolto con enorme entusiasmo e tutti i fan del famosissimo e pluripremiato pilota sono stati invasi da una gioia indescrivibile. Guidare la Rossa per un autentico talento di Formula 1 come lui è stato di certo un bel traguardo, che sembra essere destinato a segnato una nuova svolta nella formidabile carriera di Hamilton, dopo l’esperienza in Mercedes.

Purtroppo però, a quanto pare, la bella emozione del momento legato all’inizio del suo nuovo percorso nel team Ferrari non è durata a lungo. Poche ore fa infatti, è arrivata l’amara notizia. Si tratta di un episodio doloroso, che ha lasciato a tutti i sostenitori del campione dell’Hertfordshire con l’amaro in bocca. Scopriamo insieme che cosa è successo al fuoriclasse delle quattro ruote monoposto.

L’inaspettato evento del campione della Formula 1

Lewis Hamilton pochi giorni fa si è misurato con il circuito dell’Albert Park di Melbourne e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La notizia ha spazzato via tutto l’entusiasmo degli amici, della famiglia e dei milioni di fan, che da sempre seguono tutte le sue gare in pista, e che si erano stretti a lui per condividere la gioia dell’arrivo nella scuderia di Maranello.

L’esordio in Ferrari è stato segnato da una sconfitta: si è classificato al decimo posto su quattordici. Dopo aver vinto su quello stesso circuito nel 2008, nel 2015, e per tre volte di fila, dal 2017 al 2019, questa volta, il Gran Premio d’Australia lo ha visto uscire sconfitto. Come si legge sul sito web italiano, dedicato all’informazione, www.ansa.it, Lewis ha mostrato nervosismo, o almeno, questo è quanto è sembrato a chi ha ascoltato la conversazione con il suo ingegnere di pista Adami. Purtroppo, stando all’opinione apparsa su Daily Mail, l’esperienza Lewis Hamilton in Ferrari sembra destinata a concludersi prima del tempo: “ha già il sapore di un tour d‘addio“ si legge sulle pagine del quotidiano britannico.