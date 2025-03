Castelnuovo di Garfagnana: al lavoro per il nuovo grande parcheggio e viabilità più sicura

Via libera al finanziamento da parte di Regione Toscana, per un’ampia riqualificazione dell’area di fronte al plesso scolastico ISI.

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana ha ottenuto un importante finanziamento di 2,3 milioni di euro dalla Regione Toscana per il progetto di riqualificazione dell’area antistante il plesso scolastico dell’ISI Garfagnana, situata in via XX Aprile.

Questo intervento ha come obiettivo primario il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dell’area, risolvendo le problematiche storiche legate alla viabilità e alla carenza di parcheggi, grazie alla realizzazione di due aree di sosta.

Una di queste aree avrà una capienza da 80 posti auto, quattro dei quali destinati ai disabili e due alle donne in gravidanza. L’ulteriore parcheggio si comporrà invece di 30 posti, di cui due per i disabili ed uno per le future mamme.

Ognuna delle due zone sarà dotata di verde pubblico, panchine ed un’illuminazione moderna a LED, con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e garantire un ambiente sicuro anche nelle ore serali. In aggiunta alla realizzazione dei parcheggi, il progetto prevede anche ulteriori migliorie.

L’ammodernamento dell’area di via XX Aprile

Sono infatti previste anche la costruzione di una corsia stradale, la realizzazione una zona dedicata alla sosta degli autobus e l’implementazione di marciapiedi completamente accessibili alle persone con disabilità. Un aspetto particolarmente innovativo del progetto è la creazione di una viabilità ciclopedonale, che collegherà le due aree di sosta.

Questo contribuirà a promuovere un trasporto più sostenibile, riducendo l’inquinamento atmosferico e favorendo un ambiente urbano più sano. Inoltre, verrà costruito un nuovo tratto stradale per migliorare la connessione tra il parcheggio e le principali infrastrutture viarie circostanti.

I numeri del progetto

Il progetto complessivo interesserà una superficie di circa 12.500 metri quadrati. Di questi, 4.350 saranno destinati ai parcheggi, 1.500 al verde pubblico, 500 alla fermata degli autobus e 900 alla viabilità ciclopedonale e pedonale.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi ha sottolineato che l’intervento rappresenterà una risposta concreta alle problematiche storiche della zona, migliorando la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2026, trasformando radicalmente l’area in uno spazio più moderno e funzionale, in linea con le reali esigenze della comunità.