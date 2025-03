Comunicato ufficiale Ministro dei Trasporti: torna il Coprifuoco | La sera tutti a casa entro quest’ora

Nuovo comunicato dal Ministro dei Trasporti, si ritorna al coprifuoco in precise fasce orarie.

E’ un venerdì a dir poco complicato per i trasporti pubblici italiani, con uno sciopero nazionale di 24 ore del settore trasporto pubblico locale annunciato negli scorsi giorni da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas.

Si tratta di una mobilitazione nata dalla richiesta di incrementi salariali, condizioni di lavoro meno usuranti, maggiore sicurezza per lavoratori e passeggeri e contro le privatizzazioni.

Tale mobilitazione arriva però nelle stesse ore in cui gli altri sindacati maggioritari firmano l’accordo sul contratto collettivo, revocando dunque lo sciopero previsto per martedì 1 aprile.

Pertanto, al di là della frammentazione sindacale, si procede verso un accordo tra governo e confederali del trasporto pubblico locale dopo mesi di scioperi e agitazioni. Nel frattempo, gli orari dei trasporti pubblici subiranno delle variazioni.

Sciopero dei trasporti

In ogni città, venerdì 21 marzo, gli autisti si fermeranno per rispettare le diverse fasce di garanzia. Come riporta il Corrieredellasera.it, a Roma l’agitazione coinvolgerà la rete Atac e la rete periferica gestita dagli operatori privati e le fasce protette andranno da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano, le linee Atm saranno regolari fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

A Napoli, Busitalia Campania ha detto che le fasce protette andranno dalle 6.30 alle 9 e dalle 13 alle 16.30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. A Torino, le linee Gtt saranno sicure nelle fasce 6-9 e 12-15 per il servizio urbano-suburbano, metropolitana e nei centri servizio al cliente. Mentre da inizio servizio alle 8 e nella fascia 14.30-17.30 per quello extraurbano e il bus cooperativo linea 3971. Si tratta di una mobilitazione indetta da sigle che non hanno un’alta rappresentanza sindacale, ma i disagi non sono esclusi.

Gli altri scioperi

Sempre nella giornata odierna, sono previsti ulteriori scioperi a livello territoriale. Nello specifico, rientra quello del personale di Csc Mobilità Latina indetto da Osp Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna (24 ore) e del personale Amt di Genova indetto da Rsa Ugl Autoferro (4 ore). Si aggiunge anche lo sciopero dei dipendenti di Gest Firenze indetto da Osp Cobas Lavoro Privato (24 ore), del personale di Schiaffini Travel nelle province di Roma e Latina indetto da Osp Slm-Fast-Confsal (24 ore) e di quello di Busitalia – Sita Nord in Umbria voluto da Osr Usb Lavoro Privato (24 ore).

Intanto, come detto in precedenza, è stato revocato lo sciopero previsto per il prossimo 1° aprile. «Sciolti finalmente i nodi presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il rinnovo del ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità – Tpl) e conseguentemente viene revocato lo sciopero proclamato per il prossimo 1° aprile», riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.