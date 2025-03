È ufficiale: emanato il “Canone Rai rinforzato” | Non importa se lo hai già pagato: altri 200€ entro aprile

Perché si parla di una sorta di “canone Rai rinforzato” di 200€ da dover pagare? Sarà veramente così?

La Legge di Bilancio 2025 è entrata in vigore già da diverse settimane ormai e i cittadini stanno ancora cercando di abituarsi alle varie novità previste nella normativa, anche perché alcuni punti sono ancora in fase di sviluppo.

Bisogna verificare ogni requisito indicato, in quanto ci sono delle clausole e requisiti ben precisi per poter accedere ai bonus previsti, come per esempio quello nido, quello bebè, quello per le mamme lavoratrici, quelli inerenti alla ristrutturazione della propria casa e così via.

E poi ce n’è un altro di cui molti parlano in rete, in quanto molti l’hanno definito come un “canone Rai rinforzato”, i cui cittadini dovranno versare altri 200€, ma sarà veramente così? Facciamo chiarezza.

Un bonus che tarda ad arrivare

Prima di parlare del motivo per cui qualcuno parla di “canone Rai rinforzato”, dobbiamo fare un passo indietro e soffermarci su quel bonus tanto atteso che tutti stanno aspettando. Parliamo del bonus elettrodomestici 2025, il cui scopo è quello di incentivare i cittadini all’acquisto di elettrodomestici appunto, di alta efficienza energetica.

Questo bonus è destinato a chi acquista: lavatrici di classe energetica minima A; lavasciuga di classe energetica minima A; lavastoviglie di classe energetica minima C; frigoriferi di classe energetica minima D e congelatori di classe energetica minima D. Tale bonus copre quindi fino al 30% del prezzo di acquisto il cui contributo massimo è di 100 euro per elettrodomestico o fino a 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro. Inoltre l’articolo scelto deve essere prodotto nell’UE, accompagnato dalla smaltimento dell’apparecchio considerato obsoleto.

La confusione degli utenti in merito ad un “canone Rai rinforzato”

Cosa vuol dire che è stato emanato il “canone Rai rinforzato” per il quale i cittadini dovranno pagare 200€ in più? Come sempre in rete circolano informazioni errate che creano molta confusione, per questo motivo vi riportiamo spesso gli argomenti più gettonati trattati. Facciamo dunque chiarezza, come avrete potuto intuire dal paragrafo precedente, il malcontento generale riguarda il bonus elettrodomestici 2025 e la sua mancata ufficialità.

Sarebbe dovuto arrivare entro febbraio 2025, come riportano da scuolainforma.news, ma almeno per il momento attorno al suo arrivo c’è ancora un velo di mistero, in quanto c’è un dibattito in corso sulla necessità di una revisione, per evitare che i prodotti italiani siano penalizzati da questa sovvenzione. In attesa di poterlo sfruttare, volevamo chiarirvi che non c’è nessun canone aggiuntivo, come alcuni hanno dichiarato, in quanto l’acquisto del televisore non è incluso nel bonus elettrodomestici 2025, motivo per cui, anche se doveste acquistare adesso il vostro apparecchio, non avreste comunque potuto usufruire di quei 200 euro massimi, messi a disposizione dallo Stato.