Escrementi nel pane più famoso d’Italia: scoperta macabra dai NAS | Probabilmente lo hai mangiato pure tu

Pane, la scoperta inaspettata e raccapricciante

Il pane è da sempre il simbolo stesso del cibo ed è oggetto di numerosi modi di dire, tra cui il buono come il pane.Si tratta di un’espressione verbale molto diffusa, che sta ad indicare in maniera immediata la genuinità di un alimento semplice, di uso quotidiano. Purtroppo però proprio il pane può nascondere delle insidie. Nonostante l’Italia sia nota per la rigidità dei controlli della filiera alimentare e per gli elevati standard qualitativi, applicati a tutte gli operatori commerciali che producono e vendono cibo, a quanto pare, le nostre tavole non sono mai del tutto al sicuro.

Tanti anni fa lo Stato italiano ha anche dato vita ad una squadra speciale delle Forze dell’Ordine dedicata al controllo del cibo e delle bevande commercializzate lungo lo stivale. Si tratta di un nucleo speciale dei Carabinieri che verificano l’aderenza al protocollo HCCP e la qualità del cibo che arriva nei supermercati. Proprio questa squadra, nei giorni scorsi, si è trovata di fronte a un retroscena inaspettato. Scopri di che cosa si tratta e proteggi la tua salute.

Il rilievo da parte del Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute

I Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma, noti con l’acronimo NAS, nei giorni scorsi hanno effettuato dei rilievi in un panificio della Sicilia. A seguito dell‘operazione condotta assieme ai Carabinieri della locale stazione e dell’ASP di Acireale, sono stati costretti a bloccare l’attività e a infliggere una multa salatissima.

La sanzione, pari a ben 3.000 euro, è arrivata per la grave violazione delle norme sull’igiene alimentare e per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Nel pane analizzato infatti, sono stati rinvenuti escrementi animali appartenenti a roditori. I responsabili del panificio, sito nel centro di Aci Sant’Antonio, a Catania, oltre a essere multati, si sono visti sequestrare 800 kg di pane e altri prodotti alimentari.