Castelnuovo di Garfagnana: condannato a 6 mesi il marocchino 37enne ora in carcere a Lucca

Il reato risale al 2022 e dopo tre anni l’uomo è stato rintracciato e messo agli arresti grazie ad un provvedimento del Tribunale lucchese.

Il 21 marzo 2025, i Carabinieri di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, hanno arrestato un uomo di 37 anni, di origini marocchine.

L’ordine è stato diramato dal Tribunale di Lucca, in quanto il soggetto aveva già avuto a che fare, in passato, con la giustizia penale. L’individuo era infatti già stato condannato in contumacia a sei mesi di reclusione per ricettazione.

L’episodio criminale era avvenuto nel 2022 a Castelnuovo di Garfagnana. Le indagini condotte dai Carabinieri avevano permesso di ricostruire il coinvolgimento dell’uomo nel reato, scoprendo che era a conoscenza del fatto che i beni in suo possesso provenivano da atti illeciti. Dopo l’arresto, il trentasettenne è stato trasferito nel carcere di Lucca.

La ricettazione è un reato molto comune che coinvolge l’acquisto, la vendita o la detenzione di beni che si sa essere stati ottenuti tramite attività criminali, come furti, truffe o altre forme di illecito. Questo crimine è disciplinato dall’Art.648 del Codice Penale.

Il reato di ricettazione

Le pene previste per il reato di ricettazione comprendono sia sanzioni pecuniarie sia l’arresto. Tuttavia esse possono variare a seconda delle circostanze specifiche del caso e della gravità dell’illecito. E’ importante sottolineare che la ricettazione non riguarda solo il ricevere beni rubati, ma anche l’incauto commercio di oggetti di provenienza illecita.

Nel caso specifico, l’uomo arrestato a Barga era stato coinvolto tre anni fa in un episodio di ricettazione nel quale, secondo le indagini, avrebbe acquistato o detenuto oggetti provenienti da un furto a Castelnuovo di Garfagnana.

L’operazione dei Carabinieri

L’operazione ei Carabinieri è stata fondamentale per fermare la sua attività illecita e far sì che l’individuo venisse condannato per il reato di ricettazione.

La sua cattura è avvenuta in una operazione di routine, che ha visto le forze dell’ordine impegnate nel contrasto al crimine della zona. Le autorità locali e i Carabinieri monitorano infatti costantemente il territorio, al fine di garantire la sicurezza della comunità e il rispetto della legge.