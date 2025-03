“Io l’IMU non la pago” | Da oggi basta il bigliettino fuori di casa: il postino neanche ti recapita il bollettino

Ecco come fare a non pagare più l’IMU, basta una carta scritta per smettere di pagarla.

L’IMU è l’Imposta Municipale Propria che i cittadini proprietari di beni immobiliari devono a livello comunale. Questo tributo è stato istituito dal governo Monti in quella che è stata la manovra Salva – Italia del 2011, modificata poi nel corso degli anni, fino ad arrivare alla versione attuale, la quale non è dovuta dai proprietari di prima casa.

Quindi questo versamento è dovuto da tutti coloro che posseggono: fabbricati diversi dall’abitazione principale; abitazioni principali signorili; aree fabbricabili e terreni agricoli. I cittadini devono essere consci del fatto che questa tassa è obbligatoria e che in assenza di pagamento si incorre in problematiche varie, tra cui l’apertura della cartella esattoriale da parte del Comune di residenza.

Detto ciò, questo tributo dovranno versarlo i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili, terreni, titolari del diritto reali di usufrutto (uso, abitazione, enfiteusi e superficie), il coniuge assegnatario della casa coniugale dopo la separazione legale e così via. Detto ciò dunque, com’è possibile che basta una carta scritta per smettere di pagare l’IMU?

Come pagare l’IMU

L’IMU viene pagato in due rate pari o al 50% dell’imposta divisa in due rate oppure in un’unica rata pari al 100% della cifra dovuta. Questa varierà in base alla proprietà, al Comune di appartenenza e al tipo di immobile.

Una volta ottenuto il calcolo preciso di quanto dovuto, il cittadino dovrà pagare le due rate o la rata unica mediante l’F24 già compilato o il 16 giugno e il 16 dicembre o direttamente il 16 giugno. Ci sono alcuni casi per cui i cittadini sono esenti dal pagamento della stessa, come per esempio chi utilizza l’immobile per la propria attività lavorativa e non come abitazione principale e così via.

Come non pagare l’IMU grazie ad “un bigliettino”

Come mai si può non pagare l’IMU scrivendo una semplice carta scritta per smettere di pagarla? Ebbene a rivelarlo è la Corte di Cassazione, come riportano su money.it, quando si parla di casa vuota. Secondo l’ordinanza 4329, basta una semplice una “scrittura privata per cedere il diritto di abitazione dell’immobile e non dover più pagare l’imposta”.

Questo caso si verifica spesso quando il proprietario cede l’immobile ad amici e parenti, trasferendo però correttamente il diritto di abitazione dell’immobile, comunicando al Comune nei tempi corretti di questa variazione. Da questo momento in poi non sarà più il proprietario dell’immobile a dover versare questa imposta, ma “colui che esercita il reale diritto sulla casa”.