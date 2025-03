Legge 104, adesso la regalano anche a chi ha un parente lontano | Basta mettere una firmetta al CAF

La Legge 104 è un sostanzioso aiuto per le persone con disabilità e per il caregiver di riferimento, ecco in che cosa consiste questa novità.

La Legge 104 è stata introdotta nel 1992 e il suo scopo è sempre stato quello di aiutare le persone con disabilità e la sua famiglia o comunque il caregiver di riferimento. Non è sempre facile gestire la sfera familiare, con quella lavorativa e assistenziale, motivo per cui, per evitare fenomeni di stress e burn-out, lo Stato ha messo a disposizione degli aiuti concreti.

Si passa dai permessi retribuiti sul luogo di lavoro a determinate detrazioni per spese mediche e sanitarie, per affrontare meglio questo aspetto di vita, fino ad arrivare alla possibilità di avere l’esenzione del bollo auto.

In arrivo un ulteriore aiuto al parente che si occupa di un familiare con disabilità che beneficia della Legge 104. Vi basterà recarvi al Caf di zona per conoscere meglio la procedura e i dettagli.

Le agevolazioni per chi usufruisce della Legge 104

La Legge 104 prevede diversi benefici a favore delle persone con disabilità che ne fanno richiesta e dei familiari che se ne prendono cura, come per esempio la detrazione IRPEF al 19% e l’aliquota IVA al 4%. Per fare qualche esempio di aiuto, sappiate che in alcuni casi è previsto lo sgravio fiscale dell’auto, ma questo, soltanto per alcune categorie di disabilità gravi, mentre l’acquisto dei mezzi di ausilio rientrano tra le agevolazioni fiscali a cui beneficiare.

Seguite da tutti quei mezzi che la persona con disabilità necessita per vivere una vita dignitosa. Oltre a questi, sono previsti anche i permessi lavorativi retributivi come vi dicevamo nel precedente paragrafo e anche congedi straordinari per il caregiver che si occupa del familiare di riferimento.

Cosa cambia per il parente che si occupa di una persona con disabilità

Modifiche interessanti sono in arrivo per chi usufruisce della Legge 104, in veste di caregiver di riferimento per il familiare affetto da disabilità. Come riportano da greenstyle.it, ci sono importanti innovazioni nel 2025 in merito a questo settore, in quanto è stato introdotto il bonus caregiver, che prevede un incremento di circa 800 euro (850 euro il alcune province selezionate) da corrispondere al parente che si occupa del familiare con disabilità, per cercare di aiutare la famiglia a gestire le varie spese significative inerenti all’assistenza.

Sono molteplici le spese che intaccano i risparmi familiari: si passa dalle spese mediche, a quelle per i farmaci fino ad arrivare a quelle per le attrezzature. Per questo non stupisce che sono molti coloro che sono risultati entusiasti di questo incremento, in quanto molti tirerebbero un sospiro di sollievo in merito all’aspetto economico familiare. Per ottenere questo bonus, dovrete quindi recarvi al Caf di riferimento e fare domanda nei tempi e modi indicati.