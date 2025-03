Lucchese: il destino del club in mano ad un imprenditore veneto interessato all’acquisto

Non conosciamo ancora il nome del misterioso possibile acquirente, fattosi avanti grazie alla intermediazione di un avvocato milanese.

Un imprenditore veneto si è fatto avanti per l’acquisto della Lucchese. L’interesse è stato formalizzato tramite una PEC inviata alla proprietà attuale, STL Associati Srl.

A gestire la trattativa è l’avvocato milanese Mauro Nucera, che ha confermato l’intenzione di fare un’offerta concreta per salvare la situazione economica della squadra. Secondo le dichiarazioni di Nucera, l’imprenditore sarebbe disposto ad investire circa 1,5 milioni di euro.

L’ingente somma dovrebbe servire ad onorare gli stipendi arretrati e prevenire nuove penalizzazioni, evitando così che la squadra subisca ulteriori danni. L’offerta si propone come una soluzione rapida e mirata a stabilizzare la situazione finanziaria della Lucchese, con l’obiettivo di concludere la stagione nel miglior modo possibile.

L’imprenditore, che ha interessi economici in Toscana, vuole utilizzare il calcio come un’opportunità per rafforzare la sua presenza nella regione. L’operazione è ancora nelle fasi iniziali, con un primo contatto formale attraverso l’avvocato Nucera, ma si auspica che possa concretizzarsi velocemente. L’imprenditore, pur non avendo esperienza diretta nel mondo del calcio, ha valutato la Lucchese come una opportunità davvero interessante.

L’avvocato Nucera: “un imprenditore solido e serio”

La trattativa, che fino ad ora non ha visto contatti informali con la proprietà, potrebbe entrare nel vivo a breve, visto l’urgenza della situazione economica e l’assenza di soluzioni alternative.

Nucera ha sottolineato che, a differenza di altri tentativi di acquisto falliti in passato, questa volta si tratta di un imprenditore solido e serio. Nucera ha fatto inoltre sapere che vi sono altre pendenze economiche, come i debiti con l’erario e con i fornitori, che verranno valutate in seguito.

Un intervento rapido, vista l’urgenza

I fondi necessari per saldare gli stipendi arretrati sarebbero tuttavia già disponibili, il che renderebbe possibile un intervento immediato per sanare e stabilizzare – almeno in parte – la drammatica situazione economica della squadra.

L’imprenditore veneto ha manifestato l’intenzione di portare avanti l’operazione senza alcun ulteriore ritardo, poiché egli è ben consapevole che ogni giorno che passa mette decisamente a rischio il futuro della Lucchese.