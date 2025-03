“Mi ingannano da 20 anni” | Che carne c’è nel prosciutto cotto? La signora Lucia è rimasta di sasso

Svelata la verità dopo anni e anni: ecco che cosa contiene davvero il prosciutto cotto che hai sempre mangiato.

Uno dei prodotti alimentari più noti e più amati della tradizione gastronomica italiana ed europea nasconde un segreto.

Scopri che cosa c’è realmente nell’affettato più consumato di sempre.

Lo mangiano perfino i più piccoli, ed è considerato uno dei salumi più sani e più magri di tutti, ma non tutti conoscono questo retroscena.

La scoperta sulla realizzazione del prosciutto cotto ti lascerà letteralmente senza parole.

Prosciutto cotto, la verità sull’affettato più popolare di tutti

Per quanto negli ultimi anni si sia diffusa una tendenza a mangiare escludendo gli alimenti di origine vegetale è indubbio che la tradizione culinaria nostrana sia basata, da millenni, sul consumo di prodotti come carne bianca e rossa, latte e i suoi derivati, formaggi salumi e insaccati.

Al di là delle scelte etiche e delle scelte legate alla sostenibilità e al gusto personale di ciascuno, è un dato di fatto che il cibo di origine animale continui a far parte della nostra alimentazione. Sulle tavole e nei carrelli della spesa, anche di chi segue una dieta controllata o chi prepara i pasti per i più piccoli difficilmente manca il prosciutto cotto. Eppure, questo cibo così comune nasconde un segreto. Preparati a restare di sasso, una volta che lo avrai scoperto non guarderai più il prosciutto cotto con gli stessi occhi.

Che cosa si nasconde dietro il salume più consumato in assoluto

Tutti sanno che il prosciutto viene realizzato a partire dalla lavorazione della carne di maiale. Non tutto il maiale però è adatto alla preparazione del prosciutto cotto. Come si legge sul sito web dedicato alla divulgazione scientifica www.mypersonaltrainer.it infatti, il vero e originale prosciutto cotto viene realizzato solo ed esclusivamente con la coscia del suino. Attenzione però perché c’è differenza tra animale ed animale e anche tra la coscia e altre parti che, spesso e volentieri, vengono utilizzate in sostituzione della coscia. Tra queste c’è soprattutto la spalla, carne molto meno pregiata. Il maiale destinato a diventare vero prosciutto cotto è solo la scrofa domesticus.

C’è anche un altro aspetto che è poco noto su questo alimento, che pure è così diffuso in tutto il vecchio continente e non solo. Molti pensano sia un insaccato ma in verità il prosciutto cotto è una carne conservata, e più nello specifico un salume cotto, non insaccato, coperto di cotenna.