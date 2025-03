Test visivo del cellulare: nessuno è mai riuscito a trovare l’intruso | Serve QI da Elon Musk

Ecco il test visivo del cellulare che sta dando del filo da torcere alla rete. Sono in pochi a esserci riusciti al primo colpo.

Ed ecco in arrivo un nuovo test visivo, momento ludico particolarmente apprezzato da voi lettori, in quanto, tenere la mente impegnata per qualche minuto con questi quiz vi farà non solo dimenticare per poco i problemi della vita quotidiana (lavoro e famiglia), ma vi farà concentrare su altro in pausa pranzo che non siano messaggi vari e post social.

Per fare in modo che la mente resti sempre attiva, dovete cercare di tenerla allenata con quiz di questo genere, nonché con una lettura costante e anche qualche esercizio di scrittura a mano e memorizzazione. Un po’ come quando alle elementari ci facevano imparare a memoria le poesie.

Detto ciò, siete pronti a svolgere questo test visivo del cellulare? Sono pochi coloro a esserci riusciti al primo colpo, in quanto più che avere un QI di Elon Musk per risolverlo, serve una buona dose di spirito di osservazione.

Le regole per svolgere questo test visivo del cellulare

Premettiamo che questo test visivo non ha nulla di scientifico è semplicemente un momento ricreativo da svolgere in totale armonia, senza ansie inutili quindi, in quanto il divertimento è alla base di questo momento. Detto ciò, avete 5 secondi per osservare questa immagine che vi abbiamo riportato, in cui appaiono diversi telefoni in sequenza all’apparenza tutti uguali.

In realtà uno di questi presenterà una differenza da tutti gli altri in serie. Prima di recarvi al fondo in cerca della situazione, provate ad azionare il timer del vostro telefono e visionate l’immagine nel tempo indicato nella maniera più approfondita possibile. Allora, avete trovato il telefono diverso dagli altri?

La soluzione del test visivo del cellulare

Dopo aver visionato questo test visivo del cellulare, in quanti di voi sono riusciti a scorgere il telefono diverso dagli altri in 5 secondi? Come avete potuto intuire, serve a poco il QI di Elon Musk qui, in quanto tutti possono svolgerlo, essendo un quiz che mette tutti alla pari. Quel che conta in questa prova è il vostro spirito di osservazione, il quale può essere più o meno sviluppato.

Detto ciò, come avrete visto dall’immagine che vi abbiamo riportato sopra, la soluzione ce l’avevate proprio davanti, infatti, il telefono diverso dagli altri è quello cerchiato di nero, posto nella penultima fila, il quale presenta più cerchietti bianchi oltre a quelli presenti nel tastierino numerico. Se siete riusciti a trovarlo prima di aver visto la soluzione, siete stati molto bravi, in caso contrario non vi preoccupate, sono cose che capitano. Per entrambe le categorie, il consiglio è sempre uno solo: continuate a esercitarvi con questo e con tutti gli altri test a cui vi sottoporremo in futuro.