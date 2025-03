UFFICIALE – Introdotte le “ferie di cittadinanza” solo per i maschi | Altri giorni di vacanza gratis per tutti i lavori

Vi sveliamo il motivo per cui anche gli uomini hanno diritto a questo genere di vacanze durante l’anno.

Per quanto la Società di oggi ci vorrebbe sempre più disponibili e a disposizione dell’azienda per cui lavoriamo, ognuno di noi ha diritto di bilanciare in modo equo lavoro e vita privata, anche perché sono entrambi aspetti importanti nella vita di ogni cittadino.

Bisogna lavorare è vero per vivere, ma bisogna anche avere momenti per se stessi, dove sviluppiamo hobby e affetti vari, se no, per cosa si vive a fare, viene da domandarsi? Nel corso degli anni, un particolare aspetto di vita che molti potrebbero abbracciare, non essendo comunque obbligatorio, ha subito notevoli cambiamenti.

Arrivando così alla normativa attuale, la quale prevede dei giorni di ferie in tal senso anche per gli uomini. Proseguite nella lettura e capirete di cosa stiamo parlando.

Il discorso delle ferie di ogni singolo dipendente

Soffermandoci sui dipendenti, privati o pubblici, in quanto il discorso per gli autonomi è totalmente differente, sappiamo benissimo che ogni lavoratore ha diritto a un certo numero di giorni di ferie da utilizzare durante l’anno, in base al tipo di contratto di riferimento, in modo da evitare il fenomeno sempre più crescente del burn-out.

Ovviamente per poter allontanarsi dal luogo lavorativo in maniera ufficiale, mantenendo il posto di lavoro e anche lo stipendio, bisogna rispettare i tempi indicati da ogni azienda, come per esempio il periodo massimo entro il quale comunicare i giorni di ferie e numero di giorni da consumare nel corso di determinati mesi. Per quanto spesso leggiamo purtroppo di quei datori di lavoro, che pensano che i dipendenti siano “di loro proprietà” e che non abbiano diritto, come avveniva negli anni passati, a chiedere ferie, permessi, maternità e congedi vari, sono tutti diritti innegabili che nessuno potrà togliervi (almeno per ora).

Le ferie per gli uomini

A dimostrazione di quanto detto precedentemente, non tutti gli uomini lo sanno, ma anche loro possono richiedere questi giorni di ferie, in questo particolare periodo di vita, che tocca parecchie coppie. Parliamo dei congedi di paternità, che un papà può prendersi, prima e dopo la nascita del proprio bambino, o anche se adottato.

La normativa parla chiaro, il neo papà potrà prendersi questi 10 giorni di astensione obbligatoria, prima della nascita del bambino ed entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio (o dal momento di adozione). Questo diritto è concesso soltanto ai lavoratori dipendenti e non a quelli autonomi. Questi permessi sono obbligatori e nessun datore di lavoro potrà impedirvi di prenderli, purché rispettiate la giusta tempistica per richiederli, quindi con almeno 5 giorni di anticipo. In questo periodo, il vostro stipendio vi sarà commissionato al 100% e potrete prendere le vostre ferie a prescindere che la mamma sia ancora o meno in maternità, sviluppando ancora di più il legame che si viene a creare con il vostro bambino e in generale con la vostra nuova famiglia.