“C’erano le pozzanghere di urina” | Scandalo Carlo Cracco: clienti costretti a mangiare nel degrado totale

Degrado totale e scenario del tutto inaspettato al ristorante di Carlo Cracco, ciò che emerge inimmaginabile.

In questi ultimi giorni a finire nell’occhio del ciclone è stato proprio il noto ristornate di Carlo Cracco a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II.

A sollevare critiche e polemiche, sono stati alcuni attivisti di Ultima Generazione che hanno fatto un blitz nel ristorante, protestando contro i prezzi applicati del locale.

I dimostranti si sono appostati di fronte all’entrata per la campagna Il Giusto Prezzo, un’iniziativa, appunto, mirata a combattere il dislivello sociale tra gli avventori delle occasioni di lusso e i meno abbienti che si vedono privati di certe occasioni, simile all’assalto all’albero di Natale Fendi.

Al di là di quanto accaduto però, un importante criterio di valutazione sulla qualità e sul servizio dei ristoranti, ci viene offerto dalle ormai diffuse recensioni. E’ proprio da una di quest’ultime che è emersa una verità abbastanza sconcertante sul ristorante di Cracco.

L’importanza dei pareri dei clienti oggi

Oggi, un mezzo potente che permette di scambiarsi opinioni e pareri tra i consumatori è sicuramente fornito dalle recensioni. Le recensioni online rappresentano una sorta di raccomandazioni digitali in grado di influenzare significativamente le decisioni dei potenziali clienti. I clienti tendono a fidarsi delle recensioni di altri consumatori più di quanto si fidino della pubblicità tradizionale. Una recensione positiva può aumentare la credibilità del ristorante e attrarre nuovi clienti. Le recensioni dal punto di visto del ristoratore invece, possono fornire preziosi feedback sui punti di forza e di debolezza del ristorante, offrendo l’opportunità di migliorare l’esperienza del cliente. Quel che è certo è che le recensioni online sono una componente essenziale del successo di un ristorante nel panorama digitale odierno.

Tornando al caso specifico del Ristorante di Carlo Cracco, su una piattaforma utilizzata in tutto il mondo ovvero TripAdvisor, un’utente ha lasciato una recensione che nessuno poteva immaginare. L’utente non solo ha mosso l’accusa nei confronti del ristornate di accettare prenotazioni di gente “importante”, ma ha addirittura parlato di uno scenario poco igenico che ha ritrovato quando si è recata al locale. Scopriamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo.

Una recensione sconcertante

Si chiama Federica, l’utente che su TripAdvisor ha lasciato una recensione sulla sua esperienza vissuta al ristorante di Carlo Cracco, e di cui ha allegato anche delle foto. Tale commento risale a novembre 2022. Dopo aver raccontato che si trovava li per un aperitivo, si legge quanto segue “ Vado in bagno e resto sconcertata”.

Poi aggiunge: “Il wc pieno di urina, un lago di urina sull’ascia e una pozzanghera della medesima pure sul pavimento…“. La recensione anche abbastanza lunga, continua descrivendo non solo uno scenario inquietante ma lamenta anche altri aspetti negativi tra cui l’accettare prenotazioni solo da un determinato target. Chiaramente, noi non possiamo dare per certo che sia la verità, ogni esperienza è soggettiva e come tale va presa.