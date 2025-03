Comunicato Ministero della Salute: la nota bevanda per bambini in realtà è veleno | Finisci in terapia intensiva

L’allarme del Ministero della Salute è chiarissimo: controlla subito la tua dispensa e il frigorifero della cucina.

Nelle scorse ore è stato diramato l’annuncio ufficiale da parte del Governo e ha letteralmente gettato nel panico tutta la cittadinanza.

Fai attenzione a quello che hai messo nel carrello della spesa. Tra i prodotti che hai acquistato potrebbe esserci la bevande killer.

Il Comunicato è arrivato da poco. A quanto pare può avere effetti devastanti sulla salute. Proteggi te stesso e chi ti sta intorno.

Non far bere questa bibita ai più piccoli: ecco che cosa potrebbe succedere a chi la ingerisce.

Ministero della Salute, il comunicato ufficiale sulla bevanda che piace ai più piccoli

Purtroppo comunicati sulle allerte alimentari, richiami di cibi freschi e confezionati commercializzati nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizza non sono una novità. Non di rado accade infatti, che vengano diramati direttamente dal Ministero della Salute avvisi di ritiro di cibi e bevande destinati al largo consumo. La ragione può essere la presenza di sostanze e materiali diversi da quelli stabiliti, la rilevazione di probabili contaminazioni con batteri pericolosi o difetti di confezionamento.

Basta una data di scadenza errata infatti o la mancata segnalazione di un allergene nella lista degli ingredienti a trasformare una delle referenze, che si trovano abitualmente in vendita nei negozi di alimentari, in un pericolo. Questa volta la faccenda è abbastanza grave e ha coinvolto diversi soggetti minorenni. Scopri di che cosa si tratta e proteggi te stesso e la tua famiglia.

Le conseguenze del consumo della sostanza pericolosa

Nelle scorse ore alcuni bambini sono finiti all’ospedale per aver ingerito una modesta quantità di glicerolo, un composto chimico indicato con la sigla E422. Si tratta di una sostanza che viene impiegata per evitare la trasformazione allo stato solido di bevande confezionate, tra cui granite. Il glicerolo può portare a repentini cali di zuccheri nel sangue tremori e convulsioni. Oltre all’ipoglicemia però tra le conseguenze dell’assunzione della glicerina purtroppo può esserci anche il coma.

Il caso specifico riguarda le bevande note come “Slushies” che, come si legge sul sito web ufficiale della testata Il Fatto Alimentare, sono commercializzate soprattutto nel Regno Unito. Solo pochi giorni fa, e più di preciso il 17 marzo, su Daily Mail è stato segnalato il caso di una bimba di nome Marnie di soli 4 anni che, poco dopo aver bevuto una delle bibite in questione ha perso i sensi. Occorre dunque fare attenzione nel consumo di bevande confezionate, per scongiurare gravi o spiacevoli conseguenze per la salute dei più piccoli e non solo.