Filecchio: Gaia annuncia interventi per mercoledì | Sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile in questi orari

I lavori sugli impianti potrebbero anche essere prorogati nei giorni successivi se le condizioni meteo saranno avverse.

Mercoledì 26 marzo 2025, la società Gaia eseguirà lavori di distrettualizzazione sulla rete idrica che serve la zona di Filecchio, una frazione del Comune di Barga, e le aree limitrofe.

L’intervento, previsto dalle 8:30 alle 15:00, interesserà circa 371 utenti e potrebbe causare disagi come la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua potabile o un abbassamento della pressione nella rete. Gaia ha comunque già iniziato ad avvisare i cittadini che, durante e dopo i lavori, si potrebbero verificare interruzioni del servizio.

Il progetto di distrettualizzazione ha lo scopo di suddividere la rete idrica in zone – ossia distretti – per una gestione più efficiente delle risorse e per la rapida individuazione di eventuali perdite. Questo intervento fa parte di un piano a lungo termine che Gaia sta attuando per ottimizzare la distribuzione dell’acqua, ridurre i consumi e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Il distretto, infatti, consente di isolare eventuali guasti in zone specifiche, riducendo così l’impatto su tutta la rete.

Qualche piccolo disagio

Durante i lavori, dopo il ripristino del servizio, è possibile che si verifichi una temporanea torbidità dell’acqua, un fenomeno che non rappresenta alcun pericolo per la salute. In questi casi, basta far scorrere l’acqua per pochi minuti affinché torni limpida. Nel caso di condizioni meteo sfavorevoli, come piogge intense, l’intervento potrebbe subire dei ritardi o prolungamenti.

Gaia, che gestisce il servizio idrico in molte aree della Toscana, ha sottolineato come questi lavori rientrino in un piano di ammodernamento delle infrastrutture e si scusa anticipatamente per i disagi causati.

Un intervento di grande importanza

Gli abitanti di Filecchio, coinvolti nei lavori, sono invitati a segnalare eventuali problematiche al Servizio Clienti di Gaia, la quale si impegna a risolvere rapidamente qualsiasi inconveniente. Ricordiamo a tal proposito che esistono specifici numeri verdi per emergenze e guasti (800234567) e per eventuali consulenze (800223377).

Questo tipo di intervento, sebbene comporti disagi temporanei, è fondamentale per garantire un servizio più stabile e duraturo. Con esso verranno infatti monitorate al meglio le eventuali perdite, rendendo la rete, nel suo complesso, più affidabile nel tempo.