Il teatro comunale Bambi di Coreglia Antelminelli ospita Matteo Paoli: ingresso libero per celebrare Gaber e Luporini

Un omaggio al classico “teatro canzone” di Giorgio Gaber, grazie all’estro del giovane studente di Gioviano.

Matteo Paoli sarà ospite della rassegna “A lettura con tè“, organizzata dalla consigliera comunale Matilde Gambogi, martedì 25 marzo 2025, alle ore 16:00, presso il teatro comunale Bambi di Coreglia Antelminelli.

L’ingresso all’evento è gratuito e l’incontro rappresenta una straordinaria opportunità per il pubblico di entrare in contatto con il “teatro canzone”, un genere che unisce la musica e il teatro in modo originale e coinvolgente.

Paoli, giovane talento di 22 anni originario di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, presenterà un’interessante performance dal titolo “Il nostro teatro canzone ispirato a Giorgio Gaber e Sandro Luporini“. Il teatro canzone è una forma di spettacolo che fonde il linguaggio della musica e del teatro per trattare temi sociali e politici attraverso testi intensi e coinvolgenti.

Paoli, appassionato sia di musica che di recitazione, è stato profondamente influenzato dai due maestri, i quali hanno saputo trasformare le loro canzoni in veri e propri spettacoli teatrali. Il giovane garfagnino ha iniziato la sua carriera musicale sin da piccolo, iniziando a suonare il sax dall’età di sei anni.

Matteo Paoli

Due grandi passioni di Matteo Paoli sono da sempre la musica jazz e quella dei cantautori italiani. Grazie allo studio della chitarra ha iniziato a scrivere le sue canzoni, dando vita ad un linguaggio musicale proprio, che unisce la passione per la musica a quella per il teatro.

Paoli è anche un attore. Egli recita nella compagnia teatrale Filodrammatica di Gioviano, che si distingue per le sue produzioni originali e la rielaborazione di opere teatrali classiche italiane.

Il premio “Il luogo del pensiero“

Con la compagnia “I Gasperini”, Matteo Paoli ha inoltre creato spettacoli di teatro canzone, ottenendo un buon riscontro di pubblico. Tra le sue produzioni più apprezzate ricordiamo lo spettacolo teatrale-musicale “Le castagne“.

Il talento di Paoli è stato ufficialmente riconosciuto nel 2024, quando ha ricevuto il premio “Il luogo del pensiero” dalla Fondazione Gaber, in occasione del Premio Viareggio Rèpaci. Tale premio è stato attribuito al suo monologo e alla canzone che hanno fatto parte dello spettacolo “Le castagne“, consolidando la sua carriera e rendendolo uno degli emergenti nel panorama del teatro canzone.