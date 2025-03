Ufficiale: pubblicato il BONUS TERREMOTO 2025 | Da oggi lo Stato ti paga ad ogni minima scossa d’assestamento

Veramente lo Stato paga i cittadini che sono vittime del terremoto, attuando quello che è stato definito come bonus terremoto 2025? Facciamo chiarezza.

Il terremoto è uno di quegli eventi sismici che da sempre spaventa l’essere umano, in quanto è imprevedibile e nonostante la strumentazione sempre più all’avanguardia di cui dispongono gli esperti, purtroppo questi eventi non si possono ancora prevenire e soprattutto fermare.

Le scosse sismiche che stanno colpendo gli abitanti della Campania in questi giorni ne sono una prova. Quando sopraggiunge una calamità naturale, il cittadino potrebbe perdere tutto nel giro di pochi minuti, in quanto oltre ai vari danni, sono molti i casi in cui bisogna abbandonare la propria casa, lasciando ricordi, affetti e tutti quegli oggetti acquistati con molta fatica nel corso degli anni.

Molti quindi si sono chiesti chi è che ha diritto a un risarcimento e chi è che dovrebbe pagare. Quel bonus terremoto 2025 di cui parlano in rete quindi sarà reale? Facciamo chiarezza.

Chi deve risarcire le vittime dei terremoti

C’è molta confusione in merito a chi deve pagare quando succedono delle calamità naturali e molti puntano gli occhi verso il Paese di riferimento. Iniziamo col dire che lo Stato e gli enti pubblici sono chiamati al risarcimento nel momento in cui il danno è avvenuto a causa di una loro mancanza, dovuta per esempio a un’assenza di manutenzione di un determinato immobile.

Spesso vediamo quindi gli Stati di riferimento ricostruire le case dei cittadini, attingendo anche ad aiuti esterni: come per esempio sovvenzione europee o beneficenza varia, come le raccolte organizzate per esempio dai cantanti con i loro concerti. Quando la responsabilità invece è del costruttore, il cittadino può avvalersi di una richiesta di rimborso soltanto entro 10 anni da quando l’immobile è stato costruito, in seguito potrebbe non essere così semplice ottenere un assegno.

Cos’è il bonus terremoto 2025

In molti si sono chiesti quindi se esiste un bonus terremoto 2025 e se veramente lo Stato paga il cittadino per i danni subiti da questa calamità naturale? Ebbene, è bene chiarire immediatamente che non esiste nessuna legge a livello nazionale che impone allo Stato di risarcire i cittadini o gli enti pubblici per i danni subiti dal terremoto. Quando però viene dichiarato lo stato di calamità naturale, lo Stato italiano gestisce caso per caso la questione risarcimento.

Quindi a oggi non esiste nessun bonus per questo contesto, sarò il governo quindi a decidere cosa ricostruire e cosa no e chi rimborsare e chi no, per questo motivo sono molti i cittadini, che in previsione di un possibile danno improvviso e fuori dal proprio controllo, stipula delle polizze assicurative in questo frangente. C’è da dire però che in determinate zone sismiche, maggiormente a rischio, non sono molte le assicurazioni disposte ad assicurare i cittadini con grosse cifre.