Ultim’ora: inserito il Canone TV nella tariffa del telefono | Aumento ufficiale già a partire da questo mese

Anche usare il telefono comporta il pagamento di un canone Rai. Verrà inserito nella tariffa del telefono dal prossimo mese. Sarà un salasso.

Guardare la televisione comporta il pagamento del canone Rai, ma adesso anche usare il telefonino prevede il pagamento di questa tassa.

La cosa chiaramente non fa felice nessuno, anzi, l’idea di dover pagare di più rappresenta un problema.

Gli aumenti delle tariffe non sono mai piaciuti a nessuno, nonostante a volte abbiano garantito qualche beneficio in più del solito, figuriamoci ora che è stato imposto il canone Rai per poter usare il telefono.

Purtroppo però la situazione è questa. A partire dal mese di maggio gli abbonati a questa tariffa dovranno pagare in più anche questa tassa.

Un nuovo canone da pagare

La prima cosa che viene spontaneo domandarsi a seguito di una notizia del genere è sicuramente il perchè di quest’aumento. Come indica “Mistergadget.it”, ciò è dovuto alla rimodulazione dei costi di questa tariffa. In pratica, alcuni clienti che hanno determinati abbonamenti, vedranno un aumento delle tariffe, che corrisponderà al canone Rai.

Ciò quindi vuol dire che non tutti dovranno pagare tale tassa, sebbene abbiano una televisione in casa e guardino i canali Rai. La tassa in questione riguarda infatti solamente alcuni abbonati. Ecco chi.

Un aumento che destabilizza chiunque

Poichè non tutti sono coinvolti in questa rimodulazione, è importante contattare il proprio operatore oppure controllare la fattura del mese di marzo e capire se a partire da maggio bisognerà pagare la tassa. In tal caso, se la rimodulazione della tariffa si rivela svantaggiosa, c’è la possibilità di recedere il contratto con l’operatore e passare a un altro senza dover pagare una penale. Questo fino al 31 maggio 2025.

La rimodulazione non riguarda però tutti gli abbonati a una tariffa telefonica, ma solamente ad alcuni utenti Tim, che a partire da maggio 2025, vedranno un aumento di 2.90 euro della loro offerta telefonica, un prezzo che sommato alle 12 mensilità si avvicina al prezzo del canone Rai. Quindi non bisognerà pagare un vero e proprio canone Rai, ma un sovrapprezzo della tariffa, il cui valore si avvicina a quello del canone Rai. Chiaramente c’è tutto il tempo per disdire l’offerta qualora ci fosse la necessità.