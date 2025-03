Questa regione italiana sta regalando le case | Ti paga pure per il fastidio: 100.000€ per trasferirti da loro

Una delle più belle regioni d’Italia sta regalando casa a chi sceglie di trasferirvisi. Offre infatti 100.000 euro a chi decide di andarci.

Non è cosa da tutti i giorni vedere un’offerta così vantaggiosa, anzi a dire il vero, non succede praticamente mai. Si stenta infatti a credere che sia qualcosa di reale, ma in realtà lo è eccome.

La proposta arriva da una delle più belle regioni d’Italia, che con l’obiettivo di ripopolarsi, ha deciso di regalare casa a chi sceglie di andarvi a vivere.

Nello specifico, chi sceglierà di andarvi a vivere riceverà un contributo che può arrivare a 100.00o euro.

Per chi desidera immergersi nella quiete della regione e in generale trasferirsi, si tratta di una grande occasione. Bisogna quindi approfittarne perchè tali opportunità non capitano tutti i giorni.

Un contributo che ti “regala casa”

Il contributo non viene però dato per acquistare la casa, ma piuttosto per ristrutturarla. L’iniziativa, come scrive “Quifinanza”, prevede un primo contributo che di 80.000 euro per chi ristruttura l’abitazione “offerta”, spendendo 200.000 euro di ristrutturazione oppure in alternativa di 70.000 euro, se l’abitazione si trova fuori dal centro storico.

Oltre ai 70.000, 80.000 euro, ci sono poi 20.000 euro per l’acquisto che sono destinati ai soggetti che sono residenti fuori dal comune. Ma ecco di che regione si tratta.

Immersi in una delle più belle regioni d’Italia

Per poter prendere parte a quest’iniziativa, che mira a ripopolare il Trentino Alto Adige, una delle regioni più affascinanti d’Italia, nonchè una meta turistica gettonata dagli amanti della neve, è necessario fare domanda e indicare l’immobile che si vuole ristrutturare, scegliendo fino a un massimo di 3 unità. Una volta accettata la domanda, il contributo verrà fornito entro 60 giorni.

Sono ben 33 i paesi interessati a quest’iniziativa, per la quale sono stanziati ben 10 milioni di euro. Tra questi ci sono anche alcune delle località sciistiche più gettonate dai turisti, come Valfloriana, Campitello di Fassa, Bondone. Se si cerca la tranquillità e un nuovo inizio in una regione meravigliosa come il Trentino, non resta che approfittarne.