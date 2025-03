Ultim’ora: ecco il BONUS MOBILIO 2025 | Altro che Mondo Convenienza: ti rifai casa senza spendere 1€

Arriva il Bonus Mobilio, un’agevolazione che permette di rifare la propria casa senza spendere denaro. Una manna per chi deve arredare.

Arredare la propria casa non è semplice, se si considerano i prezzi alti che hanno i mobili.

Impediscono alle persone di acquistare i mobili che in realtà vorrebbero, e che non potendoseli permettere, sono costretti a scartare, per scegliere qualcosa di più conveniente.

Con quest’agevolazione però, diventa tutto più semplice, perchè a costo zero è possibile acquistare tutti i mobili che si desiderano. Basta una soffitta, una cantina ed è possibile richiedere il bonus.

Altro quindi che Mondo Convenienza. La vera convenienza la fa la soffitta.

Un bonus che ti permette di rinnovare a costo zero

Chi soprattutto è legato ai ricordi della famiglia, conserva sicuramente qualche oggetto datato, qualche mobile vintage in casa. Solitamente si trova nella cantina oppure nella soffitta, ma può capitare che questo si trovi anche in altre stanza della casa, per esempio in salone.

Ebbene, questi oggetti hanno un così alto valore di mercato, che se venduti possono tirar fuori un bel gruzzolo. Se quindi li possiedi in casa e vuoi disfartene, puoi venderli e arredare così casa.

Basta una soffitta e puoi sfruttare l’agevolazione

Non occorrono quindi dei requisiti specifici per poter usufruire di quest’agevolazione, se non aver un vecchio mobile in casa.

Ma ecco quali sono i mobili e gli oggetti d’arredamento che possono essere venduti a un buon prezzo. Come “Money.it” indica, questi sono i mobili in stile Luigi Filippo e in modo particolare le cassettiere, che possono essere vendute anche a 4.000 euro, le sedie Vilbert, che si possono trovare anche da Ikea, che valgono anche più di 1.00 euro, la poltrona Impala, che vale anche 2.300 euro, i divani in stile Biedermeier, il cui valore si può aggirare anche sui 2.000 euro e i lampadari anni ’70, che sono molto amate dai collezionisti e che hanno un valore che può anche arrivare ai 500 euro.