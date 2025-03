Ultim’ora: introdotta la Patente per usare il telefono | “Vietato ai bambini sotto quest’età”

Da adesso poter utilizzare il telefono richiederà l’uso di una patente. Ne è stato vietato l’uso ad alcune fasce d’età.

Lo smartphone è un oggetto che usiamo così tanto, che si potrebbe dire è diventato un’estensione del nostro corpo.

È sempre con noi, in mano oppure in tasca e ci facciamo qualunque cosa. Ci comunichiamo, ci lavoriamo, ci acquistiamo le cose, ci ascoltiamo la musica e ci guardiamo i video. Praticamente lo usiamo per tutto.

Tuttavia da adesso alcune persone dovranno farne a meno. Dovranno stare senza telefono, poichè è stata introdotta una patente per poter usare il telefono.

Praticamente a partire da adesso solamente alcune fasce d’età potranno utilizzare il cellulare. Ad altre invece ne è stato proibito l’uso. Ma ecco chi sono le persone a cui è stato tolto.

Già in passato un avanzamento di proposta di legge

Non è la prima volta che si sente parlare di patente per poter utilizzare il telefono. In passato anche il Movimento 5 Stelle aveva avanzato una proposta di legge che proibiva ad alcune categorie di persone di utilizzare il cellulare. Come “Quimamme.corriere.it” indica, aveva tentato di “istituire il divieto in classe dell’uso di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica (per le primarie e secondarie) e mirare a un approccio graduale e sorvegliato in famiglia.

L’obiettivo di tale legge era quindi quello di far limitare l’uso del telefono ai più piccoli, considerando gli effetti collaterali che porta la presenza degli smartphone nella vita dei bambini. Per gli esperti però un utilizzo così precoce è dannoso ed è la causa di diverse patologie, come la depressione infantile, il ritardo cognitivo e il diabete. Con questa patente, viene adesso vietato l’uso del telefono a tutti i minorenni.

La legge che limita l’uso del telefono

“L’uso degli smartphone andrebbe vietato per legge fino ai 18 anni, ossia per tutto il periodo della formazione”, ha spiegato lo psichiatra e saggista Paolo Crepet.

Proprio lui in un’intervista riportata su “Startupitalia”, ha avanzato la proposta di proibire l’uso del cellulare ad alcune fasce d’età, desiderando un ritorno ai libri. “Si diventa più intelligenti senza cellulare. Oggi se affido a un ragazzo una ricerca su Beethoven, lui ci mette tre secondi a farla perchè interroga Google e l’intelligenza artificiale. Invece vorrei che aprisse i libri e i vocabolari e spegnesse il telefonino” ha proseguito nell’intervista. È chiaro quindi che tale introduzione di un limite d’età non sia una legge vera e propria, bensì una proposta. Bisognerà attendere per vedere se in futuro questa si concretizzerà.