Ultim’ora: introdotto il “Bollo acqua italiana” direttamente in bolletta | Altri 500 euro che se ne vanno

Dopo tante amare notizie è arrivata un’altra doccia fredda, in tutti i sensi: il nuovo bollo acqua italiana.

Non c’è pace per i cittadini del Bel Paese. Ben presto dovranno far fronte a una nuova spesa.

Oltre alle tasse obbligatorie e agli aumenti dei costi dei generi alimentari, anche la risorsa primaria di cui nessuno può fare a meno costerà tantissimo.

Ecco che cosa è emerso dalle ultimi indagini: il bollo acqua è realtà.

Da adesso in poi ti conviene chiudere i rubinetti. La novità che bolle in pentola lascerà al verde quasi tutte le famiglie italiane.

Bollo acqua italiana, una nuova spesa all’orizzonte

La diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie italiane è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo è la triste conseguenza degli aumenti dei tassi dell’inflazione e della crescita dei costi di beni e servizi. Tra questi ci sono quelli dell’energia elettrica, del gas metano e dell’acqua. La bolletta dell’acqua, bene imprescindibile, pesa tanto sulle famiglie italiane. Insomma, non sono solo luce e gas a svuotare il portafogli dei contribuenti.

A pagare di più l’acqua, a quanto pare, sono i cittadini italiani che vivono nella regione Toscana, con una spesa annua media di 748 euro per la bolletta idrica. A seguire troviamo umbri e marchigiani. La spesa per le risorse idriche non sembra destinata a diminuire. Anzi, tutt’altro. Ora si parla di ben 500 euro da sborsare per aprire i rubinetti di casa. Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione.

Quanto costa la risorse idrica in Italia

I dati raccolti di recente nel XX Rapporto di Cittadinanzattiva sul servizio idrico integrato descrivono una situazione tutt’altro che rosea. A quanto pare, nonostante la sensibilizzazione verso la tutela delle risorse idriche, nel Bel Paese si continua a sprecare acqua. Questo incide in maniera negativa sulle spese che i cittadini devono affrontare per aprire i rubinetti. L’esborso per l’acqua sanitaria sta aumentando, in controtendenza con la fiducia nutrita da parte dei cittadini verso la risorsa stessa. In altre parole, soprattutto nelle regioni del Sud dello stivale, si spende di più rispetto agli anni passati ma pochi si fidano dell’acqua che passa attraverso le tubature di casa.

La spesa media delle famiglie è di circa 500 euro l’anno, rispetto ai 481 di due anni fa e ai 406 euro del 2019. Rispetto allo scorso anno la spesa media nazionale è cresciuta del 4%. Quella dell’Abruzzo ha registrato un +8,5%, quella dell’Emilia-Romagna +8,8% e nelle Marche si spende il +7,1% in più. Negli ultimi 5 anni la spesa nazionale italiana è cresciuta del +23,2%.