“Buona sera agenti, purtroppo devo lavorare…” | Alcol test, il trucchetto per evitarlo: basta dire queste parole

Veramente puoi rifiutarti di fare l’alcoltest se avvisi le autorità che devi lavorare? Facciamo chiarezza in merito.

Il Codice della Strada si compone di norme reali, aggiornate tra l’altro all’ultima versione voluta dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini con quelle credenze popolari che mediante il passaparola continuano a essere costanti nella Società di oggi, anche se molte errate.

È inutile affidarsi ai “tuttologi del web”, come cantava Gabbani al Festival di Sanremo, ma bisogna sempre reperire le notizie da fonti certe, in quanto “La Legge non ammette ignoranza”. In merito a questo specifico discorso poi c’è molta confusione.

Per questo oggi vogliamo chiarire un dubbio che divide l’opinione pubblica: veramente potete rifiutarvi di fare l’alcoltest se dichiarate di dover lavorare? Facciamo chiarezza.

Cosa dice il nuovo Codice della Strada sull’alcoltest

In passato abbiamo sentito anche alcuni calciatori rifiutarsi di fare l’alcoltest quando venivano fermati dagli agenti, con tutte le conseguenze del caso. Ma oggi, dopo la conferma del nuovo Codice della Strada, sono molti che si stanno chiedendo quale sia la normativa aggiornata.

A chiarirlo ci hanno pensato direttamente dal sito studiolegalederosamistretta.it, dove viene confermato che è reato rifiutarsi di sottoporsi a questo controllo, rischiando anche una condanna penale per questo comportamento. La Suprema Corte di cassazione ha affermato che: “Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici è integrato non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test ma anche laddove il conducente, pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento, attui una condotta ripetutamente ‘elusiva’ del metodo di misurazione del tasso alcolemico”. Allora perché molti sostengono che se si usa l’auto per lavorare lo si può evitare?

Quando l’auto serve per dirigersi sul luogo lavorativo

Veramente si può evitare l’alcoltest se si informa le autorità che l’auto serve per recarsi sul luogo lavorativo? La risposta è no, come avete potuto leggere dal paragrafo precedente, in quanto se ci si rifiuta di sottoporsi ai dovuti controlli si rischia un’azione penale. Allora in quale caso, il guidatore potrebbe evitare la pena in tal proposito?

In rete si è fatta confusione, in quanto, questa particolare casistica riguarda il fermo amministrativo, cioè “il dopo” aver preso una multa per stato di ebbrezza o per altre motivazioni. Qualora il cittadino non avesse pagato la sanzione e si rifiutasse di farlo anche dopo i successivi solleciti, potrebbe scattare il fermo amministrativo. In questo caso quindi, l’auto non potrà più essere usata dal cittadino finché non avrà pagato la multa con la relativa mora, in base ai giorni decorsi dalla prima notifica. Nel momento in cui però, un guidatore riesce a dimostrare che il veicolo è fondamentale per potersi dirigere sul luogo di lavoro, in quanto non c’è nessun altra alternativa per lui per arrivare a destinazione o che comunque il mezzo serve per trasportare persone disabili, allora il giudice potrebbe decidere di annullare il fermo amministrativo.