“Non compratelo per nessun motivo” | Pollo, scattata l’emergenza sanitaria: un boccone e finisci in Necroscopia

Scatta l’emergenza sanitaria per il pollo. È così pericoloso che un boccone può mandare all’ospedale. Non bisogna quindi comprarlo.

Il pollo è un alimento molto consumato nel mondo. In Italia è una delle carni più apprezzate, in quanto è economico, versatile e soprattutto leggero.

Ricco di proteine magre, di vitamine e sali minerali, è l’alimento ideale per chi è a dieta, oltre che qualcosa di gustoso, che riesce a mettere d’accordo un po’ chiunque, anche i più piccoli, che non sanno dire di no a un bel pollo arrosto.

Purtroppo però per un po’ bisognerà smettere di mangiarlo, perchè è stato chiesto il suo ritiro dal supermercato.

Se qualcuno lo ha acquistato di recente, deve quindi riportarlo indietro al supermercato, ma soprattutto deve assolutamente astenersi dal mangiarlo. È così pericoloso che basta un boccone per finire all’ospedale.

Un solo boccone può spedire la persona in ospedale

È una vera allerta alimentare quella che è scattata in questi ultimi giorni, che mette sull’attenti i consumatori del pollo, in modo particolare quelli che presentano determinate allergie, come quelle alle uova.

Il pollo che è stato richiamato contiene l’allergene uova, ma sulla sua etichetta tale allergene non è stato dichiarato, per questo ne è stato richiesto il ritiro. È importante quindi che chi soffre di quest’allergia non lo mangi, ma restituisca il prodotto al supermercato.

Richiesto il richiamo per sette lotti

Nello specifico il pollo che è stato ritirato è quello che fino al 20.03.2025 è stato venduto nel supermercato Aldi. Il pollo in questione è il petto di pollo arrosto che porta il marchio “Il Tagliere del Re” e che viene venduto in confezioni da 140 grammi. Ne sono stati richiamati sette lotti, appunto per la presenza dell’allergene uova che non è indicato sull’etichetta. Anche il Ministero della Salute ha pubblicato il provvedimento

“Ilfattoalimentare.it” riporta il numero dei lotti richiamati e la loro data di scadenza. Questi sono i lotti “5554195700 con la data di scadenza 19.04.2025, 5554205700 con la data di scadenza 17.07.2025, 5790095700 con la data di scadenza 24.04.2025, 5982215700 con la data di scadenza 10.04.2025, 5196045700 con la data di scadenza 12.04.2025, 5554125700 con la data di scadenza 17.04.2025 e 5982255700 con la data di scadenza 05.04.2025.” Il pollo può essere restituito in ogni punto vendita Aldi, dove verrà rimborsato anche senza fornire lo scontrino. È essenziale però che chi è allergico alle uova non lo consumi per nessuna ragione.