Pellet, non sanno più dove metterlo: qui ti regalano il bancale a 100 euro | Tutto per toglierselo davanti

A parte i metodi tradizionali per ottenere il riscaldamento in casa, sono molti coloro che si sono diretti verso metodi più green come appunto la caldaia a pellet. Per quanto i consumi siano ridotti rispetto alla caldaia e al termosifone, ci sono dei fattori da tenere in considerazione.

Dunque, come riportano da innovasol.it, il risparmio in bolletta è di circa 400 euro l’anno, al quale però andranno aggiunti i costi di manutenzione, del generatore di calore e del pellet in generale. Per questo molti, cercano di comprarlo a bancali, quando trovano varie offerte in rete.

Se è il risparmio che state cercando, allora non potrete farvi scappare quella che vi stiamo per proporre. Praticamente questa azienda ve lo regala il pellet, visto che un bancale ve lo fanno pagare solo 100 euro.

Come scegliere una buona caldaia a pellet

Quando si acquista una caldaia a pellet ci sono svariati elementi da prendere in considerazione se il vostro scopo è quello di risparmiare e anche di abbattere le immissioni di CO2 nell’ambiente. Un primo aspetto da valutare quando si sceglie un generatore termico a biomassa è quello di stabilire la potenza necessaria per scaldare efficacemente tutta l’abitazione. Se si commette la scelta sbagliata, non solo si potrebbe registrare un sovradimensionamento o sottodimensionamento, ma anche una combustione di qualità inferiore, un’efficienza minore, un incremento delle emissioni e così via.

Inoltre dovrete optare per un modello che garantisce un ottimo rendimento effettivo, mediante scambiatori di calore, i quali dovranno essere sempre ben puliti. Tra i vari aspetti, anche la scelta del combustibile è fondamentale per l’abbattimento dei costi in bolletta, il quale dovrà essere di buona qualità. Ed è qui che entra in gioco il nostro discorso di apertura.

L’offerta in merito al bancale di pellet

Come dicevamo, sono svariati gli aspetti da tenere in considerazione quando si acquista una caldaia a pellet, tra cui il combustibile, il quale dovrà essere di buona qualità. Ed è qui che entra in gioco, l’offerta che vi riportiamo oggi, dove praticamente il pellet ve lo regalano, visto che un bancale vi costerà 100 euro.

L’offerta la riporta il sito pelletacasatua.it ed è relativa in merito a quei 10 sacchi da 15Kg, composta da Pellet Schultz 100% abete, vostra alla modica cifra di 107,12 euro. Avrete la spedizione gratuita e potrete scegliere tra le altre quantità incluse, da aggiungere al carrello. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o divisa in 3 rate grazie a Scalapay. Il prodotto che vi vendono è realizzato totalmente in legno di abete di altissima qualità, come riportano in descrizione, nonché è presente la certificazione e garantiscono che durante la lavorazione tutti gli standard qualitativi sono stati rispettati.