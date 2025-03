Allarme rosso Microonde: c’è il divieto tassativo dello Stato | Lo usi e ti suonano a casa per arrestarti

Ecco un uso errato del microonde che potrebbe portare a gravi conseguenze.

Il forno a microonde è uno tra gli elettrodomestici più usati di sempre, in quanto, grazie alle sue funzioni si può sia cucinare che scaldare in minor tempo, rispetto al fornello tradizionale. Sono parecchi coloro che lo usano infatti, come alternativa per risparmiare in bolletta con i consumi del gas.

Ovviamente bisogna conoscerne bene l’utilizzo per poter cucinare i cibi in modo che questi non siano dannosi, qualora dovessero restare crudi, quindi andranno impostati i gradi corretti e soprattutto i minuti di cottura, che vengono riportati spesso nelle indicazioni presenti nelle confezioni o in rete.

Eppure, questo utilizzo sicuramente singolare, non è tra gli usi consoni a questo elettrodomestico. Ecco di cosa parliamo e soprattutto perché non dovreste farlo, se non volete avere gravi conseguenze.

I pericoli del forno a microonde

Il forno a microonde ha da sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi lo usa per tutto e chi ha paura dei possibili effetti collaterali, molto spesso infondati e quindi non lo usa. A fare chiarezza ci hanno pensato direttamente dall’AIRC, in quanto una paura generalizzata è quella che il microonde possa far venire il cancro. A tale domanda, la risposta è stata: “non vi è alcuna dimostrazione che l’uso del forno a microonde aumenti il rischio di cancro e ancor meno che il cibo scaldato con questo elettrodomestico possa essere meno nutritivo di quello cotto o riscaldato in altro modo”.

La raccomandazione è quella di utilizzare sempre dispositivi integri e mai danneggiati, perché in quel caso c’è pericolo, ma se l’elettrodomestico è ben schermato come appena acquistato, è sicuro. Inoltre, il pericolo più grande è la cattiva conservazione dei cibi. In questo frangente, la cottura del micro non elimina eventuali batteri o tossine, quindi il problema non è di come cucina questo dispositivo ma di come voi conservate il cibo, così come una scarsa igiene dello stesso, potrebbe contaminare gli alimenti.

Un uso vietato dl microonde

Come mai se usi il microonde per questo uso, potresti avere delle gravi conseguenze? Ebbene, come hanno rivelato da it.euronews.com, negli ultimi dieci anni, in Portogallo, le banche hanno dovuto sostituire ben 317 mila banconote danneggiate, raggiungendo un valore di 13,8 milioni di euro. Questo succede perché i cittadini nascondono nei posti più impensati il denaro, per poca fiducia nelle banche o per avere contanti sempre pronti in caso di emergenza. Tra i nascondigli più gettonati, oltre a seppellirli sotto terra, c’è anche l’interno del microonde.

Il problema di questo fenomeno, è quello di danneggiare le banconote e quindi renderle inutilizzate, per questo è sconsigliato nascondere i soldi nell’elettrodomestico. In primis, per una condizione igienica, secondo, perché in caso di accensione involontaria, potreste attivare una serie di eventi a effetto domino: incendio, distruzione delle banconote, esplosione e così via.