Cani, a quest’età non devi mai accarezzarli sulla testa: per loro è un abuso carnale | Peggio di una tortura

Accarezzare il cane non è sempre la scelta migliore. Ecco perchè e quali potrebbero essere le conseguenze.

I cani alla pari degli esseri umani, sono caratterizzati da un insieme di emozioni tra cui anche la paura. Tale stato emotivo, può derivare da molteplici fattori come ad esempio dei forti rumori (temporali, fuochi d’artificio) o traumi vissuti.

Di conseguenza, la paura si manifesta come una risposta involontaria e naturale da parte degli animale che tende ad azionare un meccanismo di difesa dai pericoli.

E’ anche vero però, che la paura se non gestita nel modo corretto, potrebbe causare nel cane problemi cronici. Dall’altra parte, il primo istinto umano è quello di accarezzarlo come segno di conforto, un pò come si fa con i bambini.

In realtà, questa tendenza, secondo gli esperti, non è da considerarsi la scelta più opportuna per aiutare gli animali poichè non vanno ad eliminare la paura ma andrebbero ad influenzare il loro comportamento.

Cane spaventato, cosa accade se lo si accarezza quando ha paura

Juan Manuel Liquindoli, esperto dei comportamenti animali, ha voluto ribadire un concetto molto importante: mentre il comportamento può essere rinforzato, le emozioni non lo possono essere. Ciò vuol dire che un cane che ottiene una ricompensa per aver eseguito un comando come “dare la zampa”, ripeterà quel comportamento per ottenere il premio.

Tuttavia, se si accarezza un cane mentre ha paura, non gli stiamo insegnando a superare la paura, ma gli stiamo offrendo una soluzione temporanea senza risolvere il problema alla radice. Nonostante questo, accarezzarlo non vuol dire necessariamente commettere l‘errore. Secondo Liquindoli, se le carezze aiutano l’animale a rilassarsi e a ridurre l’ansia, allora possono essere benefiche. Il problema nasce quando il cane dipende esclusivamente dalle carezze per calmarsi, senza sviluppare strumenti per affrontare e superare le sue paure.

Strategie che possono essere d’aiuto

Gli esperti hanno suggerito una serie di strategie da attuare quando il cane è spaventato. Una di queste è la desensibilizzazione progressiva, ovvero, esporre gradualmente il cane alla fonte della sua paura in un ambiente controllato e sicuro, permettendogli di abituarsi poco a poco. Molto utile potrebbe essere anche creare un rifugio sicuro all’interno della casa, un luogo tranquillo dove il cane possa sentirsi protetto, specialmente in caso di temporali o rumori forti. E’ bene inoltre, che il proprietario mantenga la calma: i cani percepiscono lo stato emotivo del loro padrone e, se questo trasmette sicurezza, l’animale sarà più incline a sentirsi al sicuro.

In linea generale, accarezzare un cane spaventato, non è sinonimo di errore ma non dovrebbe essere l’unico rimedio per affrontare il problema. Tra l’altro, bisognerebbe tenere a mente, che un cane impaurito potrebbe avere diversi modi di reagire, arrivando in alcuni casi, a mordere per difesa, anche il proprio padrone. Per questo, diviene fondamentale rispettare i suoi spazi e utilizzare approcci adeguati per calmarlo senza mettersi in situazioni di rischio.