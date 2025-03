Follia Ryanair: da oggi è vietato imbarcarsi col cellulare scarico | Multa se ti beccano: il motivo è assurdo

Cosa vuol dire che non potrete più imbarcarvi in aereo con il cellulare scarico? Facciamo chiarezza.

Mancano ancora diversi mesi alle vacanze estive, eppure i primi timidi caldi primaverili visti in questi giorni, hanno fatto venire voglia ai cittadini di iniziare a pianificare il prossimo periodo di relax. C’è chi contempla il viaggio in macchina, chi quello in aereo, chi in nave e così via, in merito proprio alla meta scelta.

Viaggiare in aereo lo sappiamo è molto più veloce ma ha delle regole molto stringenti, in merito al peso dei bagagli, a cosa è possibile portare o meno a bordo e anche in merito proprio alla partenza e all’atterraggio, in quanto, il personale di volo controlla scrupolosamente che tutte le norme di sicurezza, vengano rispettate.

In queste ore però, molti sui social discutono di quella nuova regola per la quale, sarebbe vietato imbarcarsi con il cellulare scarico. Ma sarà veramente così? Facciamo chiarezza.

Il caso che ha scatenato questa nuova regola

Prima di rivelarvi precisamente qual è il nuovo regolamento introdotto da alcune compagnie dal 1° aprile 2025, dobbiamo fare un passo indietro e parlare di quel caso successo proprio qualche giorno fa sul volo della Hong Kong Airlines.

In pratica all’altezza di 3000 metri di altitudine, una powerbank ha preso improvvisamente fuoco, costringendo i piloti a effettuare un atterraggio di emergenza. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dello staff di bordo e della collaborazione dei passeggeri, nessuno è rimasto ferito, anche se le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi per quei 160 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. Purtroppo questo problema non è isolato, in quanto la Federal Aviation Administration, come riportano da siviaggia.it, ha dichiarato che il surriscaldamento delle batterie al litio, come appunto quelle presenti nelle powerbank, causano spesso incendi a bordo, parlando addirittura di una media di tre episodi ogni due settimane.

Vietato imbarcarsi con il cellulare scarico

Veramente dal 1° aprile 2025 sarà vietato imbarcarsi con il cellulare scarico? Facciamo chiarezza, perché come capita spesso, sui social si traviano le informazioni lette dai vari quotidiani. Ebbene, dopo il recente episodio di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente, diverse compagnie aeree asiatiche, hanno imposto il divieto di imbarcare a bordo il powerbank, se il cittadino non rispetta queste direttive:

divieto di utilizzo a bordo, quindi non potrete collegarlo alle porte USB dei sedili;

potranno essere trasportati soltanto nel bagaglio a mano, sigillati in sacchetti ignifughi;

avranno un limite di potenza, in quanto saranno ammessi quelli con capacità massima di 100 Wh, mentre per quelli tra 100 Wh e 160 Wh, dovrete ottenere l’approvazione specifica dal personale di bordo.

Per il momento queste norme comprendono solo le compagnie dei confini asiatici, ma come rivelano da siviaggia.it, potrebbero presto essere condivise anche dalle varie compagnie europee e anche di vari Stati, visto che questo problema coinvolge tutti. Quindi ad oggi Ryanair e le altre compagnie europee non hanno imposto queste regole, ma in futuro chi può dirlo? Restate quindi aggiornati.