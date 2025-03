Ma quale Costa Smeralda? Il mare più sexy d’Italia si trova in questa regione | Sardegna e Sicilia distrutte

Lo sapevi che in una precisa Regione d’Italia puoi trovare il mare più pulito in assoluto? Ecco dove si trova e tutti i dettagli

Per gli amanti del mare, una penisola come l’Italia con oltre 7 chilometri di coste, regala luoghi incantevoli dove c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Non è un caso, che il nostro Paese è da sempre la meta preferiti di moltissimi turisti che ogni anno non possono fare a meno di tuffarsi nelle nostre acque cristalline.

Dal Mar Mediterraneo al Mar Adriatico, passando per il Mar Tirreno e Il Mar Ionio, ogni spiaggia è caratterizzata da tratti unici e distintivi.

Alcune spiagge sono più famose di altre, ma vale sempre la pena conoscere alcune dalla bellezza rara. In particolare, in una Regione è possibile trovare il mare più pulito d’Italia che da tre anni ha ottenuto un’importante riconoscimento.

Il mare più pulito d’Italia

Tra le destinazioni più diffuse tra i turisti, vi è senza dubbio la splendida Costiera Amalfitana conosciuta per le sue scogliere a picco sul mare e i pittoreschi paesi dalle case colorate, come Positano e Amalfi. Chiunque approdi in questo posto rimane subito colpito dal panorama mozzafiato. Altre mete apprezzate sono Rimini e Riccione, sul versante adriatico, note soprattutto per la movida estiva che comprende una vasta offerta di servizi e divertimenti.

Lo stesso discorso vale anche per la Sardegna, famosa per le sue spiagge paradisiache e frequentatissime da chi ama fare la bella vita, come la Costa Smeralda. E poi ancora la Sicilia, o la Liguria. Potremmo continuare citando altre Regioni, ma solo una tra queste spicca tra le altre per il suo mare.

La Regione che vanta il primato

E’ ormai la regione che da qualche anno si conferma come la destinazione migliore di viaggio nel mondo. Stiamo parlando della bellissima Puglia. Secondo National Geographic, la regione Puglia rappresenta il meglio dell’Italia del Sud. Ed è qui che oltre ai suoi paesaggi unici e tipici, si trova un mare con i suoi colori che vanno dal verde al blu e che lascia davvero tutti senza fiato. Pensiamo ad esempio a Polignano a Mare, dove lo scenario è in grado di colpire chiunque lo visiti con il suo mare circondato dalle rocce blu. Sembra di essere in una cartolina.

Il mare della Puglia, come conferma la qualità delle acque di balneazione, secondo le analisi microbiologiche, è eccellente per il 99,7%, e questo lo pone al primo posto tra le Regioni d’Italia. Come riporta press.regione.puglia.it, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha spiegato: “Questo è dovuto soprattutto al rispetto dei pugliesi che hanno per il loro mare ma anche al fatto che i puntuali controlli che ARPA realizza rendono assai pericolosa per chiunque l’attività di sversamento in mare di sostanze inquinanti”.