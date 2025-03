Eurospin distrugge Mondoconvenienza: ora con €6,99 ti rinnovi la camera | Te li mandano direttamente a casa

Continuano le maxi offerte da Eurospin, questa volta con un prezzo irrisorio rinnovi completamente la tua camera da letto.

Uno dei discount maggiormente apprezzati nel nostro Paese, diventato un punto di riferimento per moltissime famiglie è senza dubbio, Eurospin.

Attualmente la catena, presente con i suoi punti vendita da Nord a Sud, rappresenta il luogo ideale dove fare la spesa senza rinunciare alla qualità.

E’ proprio grazie alla sua politica qualità-prezzo che il discount è riuscito ad accrescere la sua fama negli anni offrendo non solo prodotti alimentari ma che appartengono anche ad altri settori (casa, cura personale, elettrodomestici, ecc.).

Non è un caso infatti che il suo volantino è uno dei più cliccati sul web. Nel frattempo, la grande catena è pronta ancora una volta a stupire i suoi clienti con un’altra straordinaria offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Eurospin batte la concorrenza

Manca poco alla fine del mese e Aprile sta per arrivare portando la primavera e la bella stagione. Questo però è anche il mese ideale per coloro che desiderano fare dei cambiamenti nella propria vita, partendo proprio dalla propria casa. Spesso anche per cambiare e acquistare mobili nuovi bisogna aspettare il momento giusto.

Bene, questo è il momento per correre da Eurospin e cogliere le tante offerte incredibili che permettono di rinnovare la camera da letto senza spendere grandi cifre. Chi infatti non aspettava altro che rifarsi la camera da letto ex novo, oggi potrà farlo grazie a queste promozioni proposte da uno dei discount più amati di sempre. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Offerte incredibili da Eurospin: mobili e arredamento per la camera da letto

Come si evince dal volantino Eurospin, le offerte disponibili per rinnovare la camera da letto sono molteplici. Tra le principali troviamo la libreria a 6 vani, in pannello truciolare, misura 60x30x92 h cm, colore bianco/cemento a soli 34,99 euro. Segue poi il mobiletto con 2 ripiani e 2 ante al prezzo di 39,99 euro.

Passiamo ora ad una proposta che sta andando letteralmente a ruba, ovvero la scatola portabiancheria offerta a soli 6,99 euro. In policotone, protegge da tarme e polvere, facile da montare e smontare, impilabile, con maniglia, materiale antistrappo, misure: 50x40x20 cm. Chiaramente, queste sono solo una parte delle offerte presenti sul volantino, ma è bene ricordare che tutte hanno una scadenza quindi sarebbe bene affrettarsi e correre nel punto vendita più vicino per accaparrarsi il mobile o accessorio preferito.