Terremoto ora legale 2025: “è stata anticipata di un giorno” | Le lancette non si spostano più

Veramente l’ora legale 2025 è stata anticipata di un giorno? Facciamo chiarezza in merito a questa domanda sorta sui social.

La diatriba sul cambio o meno dell’ora tra legale e solare e la possibilità di rimanere per sempre a un solo orario, apre il dibattito da diverso tempo. Ci sono Stati per cui avere l’ora solare tutto l’anno sarebbe un vantaggio, mentre per altri lo sarebbe il contrario.

Così come molti sottolineano i problemi riscontrati soprattutto dagli anziani, in merito a questo passaggio di orario, il quale il più delle volte, provoca dei malesseri temporanei, come per esempio stanchezza e difficoltà nell’addormentarsi che durano qualche giorno, in attesa che l’organismo si abitui a tale cambiamento.

La domanda però che sta circolando in rete in queste ore è se veramente l’ora legale 2025 “è stata anticipata di un giorno“? Quando bisogna quindi spostarle le lancette quest’anno?

Come prepararsi all’ora legale 2025

Anche quest’anno puntuale come un orologio svizzero, arriva l’ora legale e prima di dirvi il motivo per cui in rete si parla di un giorno in anticipo, vogliamo darvi qualche dritta in merito a questo cambiamento. Per sette mesi dunque, fino all’ultima domenica di ottobre, avremo un’ora di luce in più alla sera e soltanto nella notte in cui sposteremo le lancette avanti di un’ora (dalle 2 del mattino slitteremo direttamente alle 3), dormiremo quindi un’ora in meno.

Per affrontare meglio questo passaggio, gli esperti hanno rilasciato qualche consiglio: andare a letto un po’ prima la notte precedente al cambio e anche la notte stessa, in modo da abituare il corpo in maniera graduale al cambio; cercare di esporsi alla luce naturale durante la giornata in modo da favorire il ritmo circadiano; evitate pasti pesanti e caffeina la sera prima di andare a dormire e cercate di non pensare più all’ora precedente, ma concentratevi su quella nuova, evitando paragoni, godendovi quell’ora di luce in più che migliora l’umore.

Quando spostare in avanti le lancette

Nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo, quando scoccheranno le 2 di notte, dovrete portare avanti le lancette di un’ora, precisamente alle 3 del mattino, dando il benvenuto all’ora legale 2025 di quest’anno. Qualcuno sui social ha però posto la domanda, “veramente è stata anticipata di un giorno?”, riferendosi al cambio dell’ora?

Ebbene, questo dubbio è sorto in quanto l’anno scorso l’ora legale è arrivata il 31 marzo 2024, quest’anno invece sarà anticipata al 30 marzo 2025, ma tutto il resto, rimarrà invariato. Ricordatevi dunque di spostare le lancette da tutti quegli orologi e dispositivi che non lo fanno già in automatico.