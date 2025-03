Ultim’ora: Whatsapp inserisce il limite di messaggi gratis | Torneremo a pagare come con gli SMS

Cosa vuol dire che WahtsApp inserisce il limite di messaggi gratis da mandare agli utenti? Gli SMS torneranno in vetta alle classifiche.

Alla fine degli anni 90, gli adolescenti dell’epoca, iniziavano a smanettare con i primi cellulari dal design sicuramente più accattivante dei primi usciti che si presentavano con l’antenna e lo sportellino. Il mitico Nokia 3310 è ancora oggi una leggenda e non ci permetteva di usare app di messaggistica, ma ci faceva sentire comunque tecnologici.

Potevamo giocare con Snake, mandare qualche SMS, non tantissimi, essendo a pagamento e siccome non esistevano i minuti illimitati, facevamo sapere ai nostri amici che li pensavamo attraverso il famoso “squillo”. Se pensiamo alla tecnologia com’è evoluta restiamo veramente senza fiato.

Oggi con il nostro smartphone possiamo fare di tutto e la comunicazione non è più un problema grazie ad app di messaggistica quali WhatsApp e similari. Eppure le cose potrebbero cambiare, in quanto si parla di limite massimo di messaggi gratis, rispolverando quindi il ricordo dei famosi SMS, che ormai non utilizza quasi più nessuno.

Una novità in merito all’utilizzo di WhatsApp

Con WhatsApp non ci si annoia mai, in quanto con ogni aggiornamento possono sopraggiungere sempre svariate novità, molte amate, altre un po’ meno, come per esempio questa indiscrezione in merito al limite dei messaggi gratis. In merito agli aggiornamenti tanto attesi, come riportano da ilfattoquotidiano.it., è in arrivo Meta AI, la quale sbarca in automatico su WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram.

Grazie all’Intelligenza Artificiale, potrete ottenere risposte immediate ai vari quesiti che gli porrete, così come potrete tradurre testi e perfino modificare diverse immagine all’interno dell’app stessa. Il rilascio è in corso e quando sarà implementata anche sul vostro dispositivo, avrete due modi per attivare il chatbox: cliccando direttamente sull’icona dedicata, oppure in una chat con “@metaai”.

Il limite di messaggi gratis su WhatsApp

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, cosa vuol dire quindi che WhatsApp ha introdotto un limite di messaggi gratis, superati i quali, se non si vuole pagare, si dovrà tornare a utilizzare gli SMS? Come riportano da money.it, secondo le indiscrezioni rilasciate da WABetaInfo, Meta sta per introdurre una nuova regola che andrà contro una delle peculiarità dell’app, cioè: i messaggi illimitati free.

Ad ogni modo, pare che nei prossimi aggiornamenti, ci sarà un limite di messaggi che si potranno inviare tramite la funzione broadcast. Non si sa dunque se anche in questa app come succede già in altre, esisteranno quindi delle funzioni basi da utilizzare con la versione gratuita, le quali saranno sbloccate con una versione premium? Attendiamo quindi di ricevere maggiori informazioni in merito.