“Vorrei ordinare una Margherita” | Non usare mai queste esatte parole al telefono: ti mandano i Carabinieri a casa

Bisogna fare attenzione alle parole che si usano, se ordinate una pizza Margherita, vi mandano i Carabinieri a casa. Vi sveliamo il motivo.

I social lo sappiamo, sono “un’arma” molto potente per la diffusione in tempo reale di qualunque tipo di messaggio. Purtroppo molte volte vengono usati nella maniera scorretta, in quanto, in rete spopolano gli haters e i loro messaggi di odio.

Per non parlare dei vari casi di bullismo, stalking e così via, che generano parecchia sofferenza al destinatario di questi messaggi. Fortunatamente, non sempre questo veicolo viene usato in senso negativo, in quanto serve anche per trasmettere dei messaggi particolari, che in molti casi possono anche salvare delle vite. Ed è così che i social dovrebbero essere usati, per far del bene, non per altri motivi.

Non ordinate quindi una pizza Margherita “a caso”, in quanto, possono farvi arrivare i Carabinieri a casa, se telefonate con uno scopo differente da quello per cui dovrebbe essere usato.

Le varie campagne di sensibilizzazione

Una volta, i messaggi potevano essere diffusi massimo tra i vicini dello stesso isolato, o tra i cittadini di quel determinato paesino. Adesso, un messaggio può essere condiviso in tempo record tra moltissime persone di regioni diverse, ma anche di Stati diversi. Questo avviene per il massiccio utilizzo dei social e delle app varie di messaggistica. Per questo motivo, le varie campagne di sensibilizzazione che vengono condivise con questi canali o semplicemente a scuola e al lavoro, sono molto importanti.

Far sapere ai cittadini che non sono soli è molto importante, in quanto li aiuterà a reagire per cercare di cambiare una situazione diventata insostenibile. Per farvi un esempio, un gesto particolare svolto con la mano, è diventato internazionale, e serve per chiedere aiuto. Parliamo del chiudere e aprire la mano con il pollice chiuso verso il palmo della mano.

La telefonate per ordinare la pizza Margherita

Oltre al segno della mano, c’è anche un altro segnale, il cui significato si sta diffondendo sempre di più tra i cittadini. Per questo motivo, non chiamate il 112 ordinando una pizza Margherita se non siete realmente in pericolo, in quanto, con questo messaggio in codice, i Carabinieri capiscono che una persona è in difficoltà e arrivano subito a casa vostra.

Questa comunicazione ci teniamo a farla, per chiarire quanto gli scherzi telefonici siano una pratica inutile, che potrebbero togliere tempo prezioso a chi invece ha veramente necessità. Di recente abbiamo proprio letto del coraggio di un bambino di 10 anni, che utilizzando questo messaggio di aiuto, ordinando quindi la pizza alle forze dell’ordine e lasciando poi il telefono in ascolto, ha salvato la vita alla mamma, dal padre violento, che è stato prontamente fermato dai Carabinieri.