Bauli, scoppia lo tsunami “Colomba di Pasqua”: non comprarla a nessun prezzo | Fai solo danno alla tua salute

Ecco che cosa si nasconde davvero dietro la colomba di Pasquale del marchio italiano di dolci e dessert Bauli.

Scopri qual è la verità su uno dei prodotti più venduti di questo particolare periodo dell’anno.

Dopo aver letto questa notizia forse non vorrai più comprarla e regalarla ai tuoi amici e ai tuoi parenti.

Svelato nelle scorse ore il retroscena inaspettato sul tradizionale dolce di Pasqua.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere e ora è esplosa la polemica sull’azienda dolciaria veronese.

Bauli, esplosa la polemica sul dolce delle Feste più venduto

La Pasqua 2025 è ormai alle porte e tra gli scaffali dei supermercati e dei discount italiani si vedono già da settimane uova di cioccolato, pastiere di grano, biscotti a forma di pulcini, decorazioni e colombe. La colomba è il dolce tradizionale delle feste pasquali, quello più amato da grandi e bambini e quello più acquistato. Non c’è tavola imbandita nella domenica di Resurrezione che non abbia al centro una bella colomba con mandorle o canditi, o farciture speciali. Che sia fatta secondo l’antica ricetta della tradizionale o che preveda varianti con creme golose, la colomba è davvero il must di Pasqua e Pasquetta.

Non tutte le colombe però sono uguali. Di recente è saltata fuori una lista di prodotti che hanno ottenuto l’approvazione e altri che invece non sono stati ritenuti eccellenti. A seguito della news è esplosa la polemica sul marchio Bauli. Scopriamo che cosa è successo e come mai si parla della nota azienda dolciaria veronese.

Tutta la verità sulla colomba di Pasqua italiana

Di recente è emersa una classifica delle migliori colombe pasquali redatta da parte della nota azienda di food Eataly. Nella topo five dei migliori dolci di Pasqua, troviamo la colomba di Italo Vezzoli, preparata con lievito madre, burro, uova, miele, zucchero e gocce di crema al limone. Tra le colombe premiate c’è poi la colomba di Olivieri 1882, la nota azienda dolciaria vicentina. Tra i prodotti menzionati ci sono la colomba classica Sicily Trip di Vergani, eccellenza della pasticceria milanese e la colomba classica del brand piemontese Bonifanti, arricchita di agrumi canditi. Infine trova spazio sul podio la colomba con crema di mandarino di Fratelli Sicilia, lievitata 36 ore e farcita con crema ai mandarini siciliani.

A quanto pare, insomma tra queste quella Bauli non compare affatto. Si tratta quindi di colombe che non appartengono a quelle commercializzate attraverso la Grande Distribuzione Organizzata. Sono eccellenze dell’alta pasticceria, diventate mainstream. Resta il fatto che i prodotti Bauli, oltre a essere buoni, abbiano un’indiscussa qualità.