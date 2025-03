“Che politico saresti? Di destra o sinistra?” | Test di Ventotene: dipende da cosa vedi nella foto

Ecco il test visivo della donna o del teschio che molti hanno paragonato alla politica.

I test visivi sono un momento ricreativo molto gettonato tra i cittadini, soprattutto tra i lavoratori che vogliono concedersi una breve pausa per “ricaricare” la mente da una giornata particolarmente stressante e pesante al lavoro.

Questi quiz sono molto apprezzati per diversi motivi, sia per divertimento che per allenare la mente, in quanto, in base al quesito posto, potrete sviluppare il vostro spirito di osservazione, la vostra memoria e così via.

Il test visivo di oggi è stato usato per dare delle risposte precise alla vostra situazione di vita del momento, anche se sui social, qualcuno l’ha ribaltato a una questione politica. Voi ci vedete dunque un teschio o una donna?

Il test visivo visto dal lato politico

Sui social questa immagine è stata associata a un ironico test visivo per capire se vi sentite più di destra o di sinistra, dando come soluzione il teschio per la prima fazione e la donna per la seconda.

Siccome ognuno di voi è libero di seguire i propri ideali di vita e politici, avendo libertà di pensiero e di parola, potete credere nel partito che più vi aggrada. Noi però preferiamo concentrarci sul primo scopo per cui è nato questo test, cioè per darvi una risposta in merito al vostro attuale stato d’animo. Anche perché, perdonateci, ma non abbiamo trovato una spiegazione che giustifica una o l’altra scelta a livello politico. Detto ciò, iniziamo il nostro test visivo da questo momento, guardate la figura che vi abbiamo riportato in alto, osservatela per pochi secondi e rispondete di getto. Avete visto per prima la donna o il teschio?

La soluzione del test visivo

Siamo giunti alla soluzione del test visivo a livello psicologico, come vi abbiamo accennato, la questione politica l’abbiamo lasciata da parte. Come vi diciamo sempre, questi test visivi non hanno nessuna valenza scientifica, è soltanto un momento ricreativo, dove però molto spesso è il vostro subconscio a rispondere per voi. Quindi, se avete visto per primo:

la donna: significa che state vivendo una situazione di stallo, probabilmente la realtà non vi dà più soddisfazione, è ora quindi di cambiare strada. Dovete prendere quella decisione che tanto vi spaventa per provare a vivere una vita più felice;

il teschio: significa che avete paura che la vita vi scivoli davanti senza poter cambiare le cose, per questo motivo state pensando realmente di buttarvi in una nuova avventura con ottimismo e positività, senza dimenticare però i fatti passati che vi hanno insegnato a non buttarvi mai senza paracadute.