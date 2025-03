Garfagnana: sopralluogo del presidente della Provincia Marcello Pierucci “La messa in sicurezza delle strade sarà una priorità”

Governo e Regione chiamati ad impegnarsi con forza, al fine di ripristinare al più presto la viabilità del territorio.

La sicurezza delle infrastrutture stradali della provincia di Lucca è al centro delle preoccupazioni per il futuro prossimo da parte del presidente Marcello Pierucci.

Costui ha recentemente dichiarato che uno degli obiettivi principali dei prossimi mesi sarà la messa in sicurezza delle strade, particolarmente nelle aree della Mediavalle e della Garfagnana, territori notoriamente fragili e soggetti a frane e smottamenti, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Questi eventi hanno messo in evidenza la vulnerabilità del paesaggio e la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che percorrono quotidianamente le strade. La Provincia, che gestisce un ampio reticolo viario di oltre 600 km, deve fare i conti con risorse economiche limitate.

Pierucci ha sottolineato come, a causa dei continui tagli ai finanziamenti statali, la capacità di intervento sia ridotta. Nonostante ciò, in precedenza sono stati ottenuti alcuni risultati positivi, come il finanziamento per la ricostruzione del ponte della Tambura e il consolidamento del ponte Vergai, interventi cruciali per il rafforzamento della rete viaria.

E’ necessario un impegno maggiore

Tuttavia, la situazione complessa delle strade provinciali e regionali richiede un impegno ancora maggiore da parte delle istituzioni. In particolare, la strada 445 della Garfagnana, una delle arterie più importanti della regione, è un punto critico che necessità di interventi urgenti.

Ciò non solo per la sua sicurezza, ma anche per il suo ruolo fondamentale nell’economia locale, la quale dipende in gran parte dal traffico pesante. Pierucci ha quindi sollecitato un maggiore supporto da parte di Regione Toscana e del Governo centrale.

A rischio la ripresa economica del territorio

E’ necessario, pertanto, stanziare fondi adeguati per affrontare le criticità legate alla viabilità. Anche i consiglieri provinciali Andrea Carrari – delegato alla viabilità della Garfagnana – e Pietro Onesti – delegato alla viabilità della Mediavalle – hanno evidenziato l’importanza di questi interventi.

La sicurezza delle strade è fondamentale per il benessere dei cittadini e per la crescita delle attività produttive. La mancanza di infrastrutture sicure, infatti, rischia di rallentare la ripresa economica delle zone più fragili della provincia.