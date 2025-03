Ora legale, NON girare le lancette se hai cani in casa: è violenza carnale | Il trucco per non farli soffrire

Fai attenzione al prossimo passaggio all’ora legale se non vuoi vedere star male il tuo amico a quattro zampe.

Ora legale, il rischio legato al cambio di orario

Due volte all’anno siamo tutti costretti a spostare le lancette dei nostri orologi. Questo è un appuntamento a cui nessuno purtroppo può sottrarsi. Il motivo è che l’Italia aderisce alla convenzione oraria nota come ora legale. Si tratta di un metodo escogitato per la prima volta nel lontano 1700 per riuscire a usare meno possibile la corrente elettrica. Dopo tanto tempo questa convenzione a tanti può apparire anacronistica ma da quando è entrata in vigore, all’epoca della Prima Guerra mondiale, a oggi ha davvero permesso un cospicuo risparmio energetico.

Il passaggio dall’ora solare, impostata sempre alla fine del mese di ottobre, all’ora legale, segna sempre l’inizio della primavera e ha come conseguenza un’ora di sonno in meno e un’ora di luce naturale in più. Questo cambio orario però non è privo di effetti collaterali. L’organismo umano risponde all’imposizione dell’ora legale con diversi sintomi e anche gli animali ne possono soffrire ma esiste un modo per evitare le conseguenze più spiacevoli. Il trucchetto è semplice da mettere in pratica e non serve essere ingegneri esperti di meccanismi di orologeria. Scopri come fare a evitare i problemi connessi al cambio dell’ora.

Come evitare di far stare male i nostri amici a 4 zampe spostando in avanti le lancette

Quante volte ti sarà capitato di tornare da un viaggio a lungo raggio e sentirti spossato, o di avere una strana sensazione di torpore e stordimento dopo aver cambiato l’ora? Le due situazioni sono simili tra di loro per quanto concerne gli effetti che hanno sul nostro organismo. Questo è un effetto di cui soffrono anche gli animali. In particolar modo i cani. Secondo un recente studio condotto da alcuni ricercatori dell’Ontario, in Canada, l’attività umana influisce sull’orario in cui i cani si svegliano e su quello in cui si addormentano. In altre parole, i nostri ritmi finiscono con il regolare anche i loro. Dunque possono sentirsi confusi, intorpiditi e scombussolati a seguito per via dell’ora legale. Per fortuna però c’è un modo per non far stare male i nostri amati amici a quattro zampe.

Per scongiurare malesseri basta attuare un piccolo stratagemma utile a rendere il passaggio dall’ora solare all’ora legale meno brusco. Si tratta di portare in avanti le lancette solo di 30 minuti, anziché di 60. Il passaggio infatti avverrà per tutti alle ore 2:00 di notte, ovvero durante le ore notturne comprese tra sabato e domenica. Ma sarà sufficiente spostare in avanti l’orologio di mezz’ora la domenica e di mezz’ora il lunedì per non compromettere la routine dei nostri animali da compagnia.