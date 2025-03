Scandalo McDonald’s Italia: scoperta vomitevole sulla carne bovina | Altro che Happy Meal: è disgusto puro

È scandalo al McDonald. Una disgustosa scoperta sulla carne bovina ha portato il caos nel noto fast food. Tutti ne sono inorriditi.

Sono momenti bui per il McDonald’s. Di recente il celebre fast food ha dovuto digerire un boccone molto amaro, che ha lasciato chiunque senza parole.

La nota catena ha dovuto cedere la corona di più grande catena di ristoranti al mondo e lasciarla alla Cina. Da adesso è infatti l’asiatica Mixue Bingcheng a possedere il titolo.

Come i dati di “Statista” e di “Money.it” indicano, Mixue Bingcheng, conta oggi 45.000 locali, mentre il McDonald’s ne conta invece 41.800. Sono dati che sconvolgono, se si considera che la Mixue Bingcheng vende principalmente il bubbletea.

Nonostante questi dati sconvolgano, questa notizia non è la più sconvolgente del McDonald. Una disgustosa scoperta ha generato il caos.

Uno scandalo che ha colpito il McDonald’s

Nonostante il primo posto del Mixue Bingcheng, McDonald’s continua comunque ad avere delle entrate maggiori e così in generale anche gli altri fast food. Anzi, come riporta “Money.it”, guadagna meno di tutte le altre catene di bevande.

Ciò però non distoglie l’attenzione dallo scandalo in cui il McDonald’s è finito. Recentemente i vertici della catena hanno fatto una terribile scoperta per il loro business.

Una scoperta che ha inorridito i vertici

La scoperta che i vertici del McDonal’s hanno fatto riguarda i prodotti di carne bovina, che sono soppiantati dal bubbletea e dai prodotti dolciari. Nei paesi asiatici non va così tanto quanto questi altri prodotti, che sono la ragione per la quale il McDonald’s ha perso il primato di catena più grande.

Chiaramente per il McDonald’s questo è stato un boccone molto amaro da digerire, forse ancor di più di quando la Mixue Bingcheng ha ottenuto il primato. È una grande sconfitta per il fast food, che difficilmente potrà riavere la sua corona.