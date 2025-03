Disastro Conad: scoperta carne clandestina nei reparti macelleria | Un boccone e finisci in shock anafilattico

Un nuovo richiamo alimentare per un prodotto presente nella nota catena Conad, l’allarme è già stato diffuso.

Sono sempre più numerosi i casi di richiami alimentari che si stanno verificando nell’ultimo periodo e molti di questi risultano essere anche abbastanza pericolosi per la salute dei consumatori.

Nessuno escluso, a finire nell’occhio del ciclone vi sono anche i marchi più noti con l’accusa che alcuni dei loro alimenti non siano a norma. Chiaramente, in tali situazioni il ritiro è immediato.

Queste scoperte sono state rese possibili grazie al lavoro intensificato dei soggetti preposti ai controlli, che hanno portato a risultati significativi.

Le conseguenze di una referenza non conforme alle linee di sicurezza, può comportare l’insorgere di reazioni al sistema immunitario davvero gravi come l’ultimo caso scoperto di recente.

Alimento rimosso dal mercato, il richiamo alimentare per Conad

La catena di supermercati coinvolta in questa vicenda è Conad, uno dei marchi più noti della grande distribuzione organizzata, che ha visto uno dei suoi prodotti messi regolarmente in vendita subire il ritiro immediato in seguito a dei controlli effettuati internamente. Nello specifico, il supermercato ha ordinato in via precauzionale il richiamo di un lotto di Würstel puro suino 100 grammi a marchio Conad per la la presenza di un allergene – proteine del latte – non dichiarato in etichetta. Il lotto coinvolto è contrassegnato dal Tmc (Termine minimo di conservazione) 28 05 2025 (codice EAN: 8003170021587) venduto in confezione da 100 grammi e confezionato da Salumificio Fratelli Beretta Spa.

In una nota di Conad è stato riportato quanto segue: “Nel corso di nostri controlli è stata riscontrata la presenza di tracce di proteine del latte. Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori allergicialle proteine del latte, raccomandiamo ai clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto, di riconsegnarlo nel medesimo punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso“. Pertanto l’invito è rivolto a tutti i clienti che siano in possesso di tale lotto di restituirlo quanto prima al fine di evitare di mettere a rischio la propria salute.

Le conseguenze

Sono diverse le reazioni del sistema immunitario nei confronti di un particolare alimento e si manifestano, in genere, dopo breve tempo dall’ingestione. Quelli delle intolleranze alimentari, in particolare, sono il risultato di reazioni negative dell’organismo che dipendono da difficoltà dell’organismo a digerire o metabolizzare un alimento (ad esempio lattosio).

Ad ogni modo si ricorda, che le allergie possono avere anche complicanze gravi, fino allo shock anafilattico che, se non adeguatamente trattato, può essere associato anche a quantità molto piccole di allergeni. Nel caso specifico di Conad, è bene sottolineare che il consumo dei würstel non rappresenta alcun rischio per le persone che non soffrono di allergie al latte, il richiamo è stato disposto esclusivamente per tutelare la salute dei consumatori sensibili a questo allergene.