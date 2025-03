Limbo Festival 2025: ecco le date e la lista di artisti che si esibiranno

Dal 10 al 13 luglio al Ciocco la Fase 3 del Limbo Festival: musica, benessere, gastronomia e natura in quattro giornate veramente intense.

Il Limbo Festival, uno degli eventi musicali più attesi in Italia, si svolgerà dal 10 al 13 luglio al Ciocco, una suggestiva area immersa nella natura che combina perfettamente musica, benessere e ambiente.

Dopo aver già svelato alcuni dei principali artisti, la terza fase del programma ha appena annunciato i nuovi nomi di rilievo che arricchiranno ulteriormente il cartellone. Tra gli artisti già confermati troviamo Acid Pauli, Osunlade, Habibi Funk, Luca Bacchetti, Drèèèmy, Emma Morton – che si esibirà dal vivo – e Tommy Soul.

A completare il quadro ci saranno anche Adrian Fioramonti Quintet, Vitamina Jeans, Ruben Peloni e molti altri talentuosi artisti, per un’offerta musicale che abbraccia generi diversi, dal folk alla cumbia, dall’elettronica all’house.

Il Limbo Festival si distingue per la sua capacità di offrire un’esperienza sensoriale completa, in grado di coinvolgere i partecipanti a tutto tondo. Non solo musica dal vivo e dj set, ma anche momenti di benessere e riflessione, grazie ad attività come il forest bathing, il sound healing e vari workshop di mindfulness.

Quattro giorni di relax e rigenerazione

Tutti questi eventi permetteranno ai partecipanti di rilassarsi e rigenerarsi, immergendosi completamente nell’atmosfera unica che solo una location naturale come il Ciocco può offrire.

L’evento inizierà con una cerimonia speciale di apertura dedicata alla Luna Piena, che darà il via a quattro giorni di eventi indimenticabili, dove ogni giornata sarà un mix di incontri, talk, concerti e dj set. Da sottolineare è anche l’altro aspetto fondamentale del festival: la proposta gastronomica.

L’offerta gastronomica del Limbo Festival

L’offerta gastronomica sarà curata dal collettivo Underground Good Food Mood. I partecipanti potranno gustare piatti ricercati, preparati con ingredienti freschi e locali, che seguiranno la filosofia del festival.

Saranno presenti numerosi food truck e ristoranti selezionati, in grado di soddisfare le diverse esigenze culinarie, offrendo piatti vegetariani e tradizionali che accompagneranno la musica e le esperienze sensoriali. Per chi desidera vivere una esperienza ancora più immersiva, sono disponibili diverse soluzioni di alloggio. Per maggiori dettagli: www.limbofestival.com.