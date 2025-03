Poste Italiane, ufficiale il nuovo canone annuale: 116€ da pagare tassativamente | Senza, neanche ti fanno entrare

Un nuovo canone annuale introdotto da Poste Italiane obbligatorio per i suoi clienti. Ecco di cosa si tratta.

Poste Italiane S.p.a, rappresenta una realtà molto importante per l’economia del nostro Paese ed è ormai un punto di riferimento per moltissimi cittadini, soprattutto per coloro che non vogliono aprire un conto corrente con i servizi bancari.

Non è un caso che solo nel 2024, il gruppo postale ha registrato un significativo aumento dei clienti e dei ricavi grazie alla sua solida performance presente in tutte le sue linee business.

Tra i principali punti di forza dell’azienda vi è sicuramente la trasparenza, nonché la comodità con cui i clienti accedono ai servizi. Proprio di recente, Poste Italiane ha avviato dei miglioramenti per alleggerire alcune pratiche burocratiche che avevano rallentato i servizi agli sportelli degli enti preposti.

Esempio ne è la richiesta dello Spid, oggi facilmente ottenibile recandosi presso un ufficio postale. Nel frattempo però, per un servizio rivolto al cittadino è stato introdotto uno che prevede il pagamento obbligatorio di 116 euro, prelevato direttamente dal conto dell’intestatario.

Poste Italiane 2024/2025, i servizi a pagamento

Tra i principali servizi offerti da Poste Italiane e che risultano i più richiesti, troviamo le opzioni relative alle carte prepagate come la PostePay Standard e la PostePay Evolution, ognuna con costi specifici. Per esempio, la PostePay Standard ha un costo di attivazione di 10€ e non prevede alcun canone annuale.

Al contrario, la PostePay Evolution richiede un costo di attivazione di 5€ e un canone annuale di 15€, ma offre funzionalità aggiuntive come l’IBAN per ricevere bonifici e domiciliare utenze. A tutto questo sembra aggiungersi un nuovo costo, non direttamente collegato alla carta o al conto ma relativo ad una procedura ben precisa.

Il servizio di Poste Italiane a 116€

Di recente Poste Italiane ha introdotto un costo fisso che viene addebitato direttamente al conto corrente dei clienti. Questo nuovo addebito riguarda il rinnovo del passaporto. La procedura per il rinnovo del passaporto è la stessa del primo rilascio. Non esistono moduli specifici per il rinnovo, si parla in realtà di nuova emissione del documento.

Circa i costi per il rinnovo passaporto, non vi sono differenze rispetto al primo rilascio. Nello specifico i pagamenti previsti saranno la Marca da bollo da 73,50 euro, acquistabile presso qualsiasi tabaccheria e il versamento di 42,50 euro tramite bollettino postale intestato a “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro” (conto corrente n. 67422808). In totale, quindi, il costo complessivo è di 116 euro circa. Non ci sono altri pagamenti da effettuare, poiché dal 24 giugno 2014 è stata abolita la tassa annuale di 40,29 euro.