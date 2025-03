Whatsapp, addio ai messaggi vocali: passata una legge epocale | Da domani sarà obbligatorio scrivere

Arriva una novità che cambia per sempre il modo di utilizzare WhatsApp. Bisognerà rinunciare ai vocali e comunicare solo per iscritto.

WhatsApp è uno strumento che negli ultimi anni è diventato una presenza costante per la vita di chiunque.

La sua praticità lo ha reso il mezzo per eccellenza per comunicare con le persone, vicine e lontane, attraverso i messaggi, le telefonate, le videochiamate e i vocali audio, un’ottima via di mezzo tra le chiamate e i messaggi di testo.

Per chi non riesce a scrivere, ma non può neppure fare una telefonata, rappresentano una soluzione pratica e veloce, che permette di parlare a voce con l’interlocutore senza però telefonargli.

Purtroppo però da adesso bisognerà rinunciare a questa comodità, poiché non si potranno più inviare i messaggi vocali. Bisognerà infatti semplicemente scriverli. Lo stabilisce la legge stessa.

Una novità che cambia per sempre il modo di utilizzare WhatsApp

Già a novembre del 2024 si parlava di questa novità, come indica “diregiovani.it”, ma adesso l’addio ai messaggi vocali è diventato qualcosa di ufficiale.

Al momento però tale addio è avvenuto solamente per gli iPhone. Presto però anche i dispositivi Android saranno segnati da questa fine. È questione di settimane e anche lì poi verranno cancellati i messaggi vocali.

La fine dei messaggi vocali WhatsApp

È il nuovo e ultimo aggiornamento di WhatsApp a segnare la fine dei messaggi vocali. Era stato annunciato a novembre 2024, con la premessa che i messaggi vocali sarebbero definitivamente cambiati ed ecco che adesso le cose si concretizzano e arrivano i messaggi vocali trascritti.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp non prevede infatti l’eliminazione definitiva dei messaggi vocali, ma un importante cambiamento che li riguarda, poichè da adesso verranno automaticamente messi per iscritto da WhatsApp. Tuttavia la trascrizione non avverrà in maniera automatica, ma come indica “diregiovani.it”, si potrà attivare in modo manuale, accedendo alle impostazioni chat di WhatsApp e poi alla sezione “trascrizione dei messaggi vocali”. Ciò vuol quindi dire che si potrà continuare a inviare i messaggi vocali. Semplicemente da adesso verranno però trascritti.