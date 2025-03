Dopo il Canone Rai, ecco il Canone Netflix: 750€ di tassa per tutti gli abbonati | La devi pagare per forza

Altro che gratis, ora Netflix ti costerà tantissimo. Per tanti abbonati è più conveniente andare al cinema.

L’abbonamento si trasformerà in un autentico salasso, a causa della nuova tassa. Scopri di che cosa si tratta.

In arrivo pessime notizie per i cinefili e gli appassionati di documentari e fiction. Nessuno potrà più permettersi di comprare bibita e pop corn.

La piattaforma di tv on demand si è adoperata per l’adozione di una nuova imposta. Occorrerà mettere mano al portafogli.

Se pensavi che guarda i film e le serie tv in salotto fosse più economico rispetto ad acquistare i biglietti delle sale cinematografiche, preparati a cambiare idea.

Netflix, la manovra che costerà cara a chi ama guardare serie tv, documentari e film

Netflix rappresenta un punto di riferimento per chiunque guardi tv on demand, serie tv, documentari e film. La piattaforma infatti è attiva dal lontano 1998 e da ben dieci anni è approdata in Italia. Nel tempo è cambiata ed ha cominciato ad avere un catalogo di titoli sempre più ricco e aggiornato. Inoltre, ha iniziato a diventare produttore e distributore di contenuti esclusivi.

Negli ultimi anni però, a fronte della crescita della piattaforma e anche per rispondere all’esigenza di allinearsi ai tassi dell’inflazione generali, il costo per abbonarsi a Netflix è aumentato. Questo ha trasformato la fruizione in un lusso che non tutti possono permettersi. Come se non bastasse ora è arrivata un’altra cattiva notizia, che avvilirà chi guarda film e serie tv a casa. Scopri di che cosa si tratta.

La più famosa piattaforma di tv on demand si è preparata a far sborsare una valanga di soldi ai cinefili

Attraverso un controllo a tappeto che permette di smascherare coloro che si sono abbonati ai sistemi che sfruttano la tecnologia IPTV ora Netflix potrà far sborsare molti solti agli utenti. Si tratta di una strategia che tanti hanno adottato per evitare di pagare il tradizionale abbonamento di Netflix. Tale tecnologia consente il libero accesso a canali e contenuti on demand a fronte del pagamento di un singolo abbonamento mensile. Insomma, è una strada facile che parecchi hanno percorso per provare ad aggirare i costi di un abbonamento ufficiale Netflix.

Ora anche il semplice possesso di un’applicazione di questo tipo rappresenta il rischio concreto di ricevere una multa di ben 750 euro, che, in caso di recidiva, possono diventare 1.500 euro. Quindi non serve nemmeno aver guardato un contenuto per poter essere multati, basta molto meno. L’emendamento 65A votato di recente in Grecia infatti, ha modificato il diritto d’autore e i diritti concessi e ha stabilito che anche solo installare o possedere un software che permette di accedere al flusso dati IPTV illegale, comporta una sanzione amministrativa.