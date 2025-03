“Li state uccidendo” | Allarme rosso bambini: non comprargli più questo cibo, anche se te lo chiedono in lacrime

Ecco che cos’è emerso da questo recente studio in merito a questo particolare cibo, amato molto dai bambini. Gli effetti dannosi sarebbero significativi.

Capita spesso di leggere sui vari quotidiani quei richiami alimentari che lasciano spesso basiti i cittadini, soprattutto per quegli alimenti di consumo giornaliero. Per non parlare di tutti quegli annunci shock in merito alla pericolosità di alcuni cibi che potrebbero portare gravi conseguenze se consumati regolarmente.

Non parliamo soltanto di cibi ultraprocessati, ma anche altri. Di recente abbiamo proprio letto di quel dessert consumato soprattutto dai bambini, non vendibile nel nostro Paese che ha provocato delle intossicazioni molto preoccupanti, per via degli ingredienti per il quale è composto.

Il risultato di questo recente studio però ha lasciato veramente tutti “di sasso”, visto che è un cibo che praticamente usiamo tutti, amato soprattutto dai bambini. Ecco perché sui social è scoppiato il panico.

Le microplastiche presenti in questo cibo

Lo studio in oggetto, condotto dall’American Chemical Society a San Diego, finanziato da UCLA e dal programma Maximizing Access to Research Careers dell’Università delle Hawaii

ha rivelato che il consumo di questo alimento rilascerebbe migliaia di microplastiche direttamente all’interno della saliva, durante il processo di masticazione, le cui sostanze si irradierebbero nelle arterie dei pazienti, facendo sviluppare malattie cardiovascolari, come infarto e ictus.

Come ha dichiarato il professor Sanjay Mohanty, il quale ha guidato questa ricerca insieme alla ricercatrice Lisa Lowe: “Non sappiamo ancora se queste microplastiche siano dannose per la salute umana, ma studi su animali e cellule suggeriscono potenziali effetti negativi”, come possiamo leggere da ilsalvagente.it

Ecco i dati dello studio emerso

Come vi abbiamo riportato nel paragrafo precedente, questa ricerca condotta da un gruppo di scienziati dell’Università della California, Los Angeles (UCLA) e letta su, ilsalvagente.it, ha fatto trapelare che questo cibo potrebbe essere molto dannoso, soprattutto per i bambini che lo consumano di frequente. Tant’è che un utente preoccupato sui social, dopo aver letto i risultati di questa ricerca ha dichiarato: “li state uccidendo”, suggerendo di togliere i chewing gum dal commercio. Nella ricerca sono state analizzate cinque marche di chewing gum naturali e cinque sintetiche, il cui rilascio di microplastiche sarebbe pressoché simile.

Nei primi due minuti di masticazione, secondo quanto emerso da questo studio, verrebbero rilasciate 100 microplastiche per grammo di gomma da masticare, con picchi che potrebbero raggiungere anche le 600 microplastiche alla volta. Questi risultati aprono le porte a ulteriori studi in questo contesto, per il momento dunque non si sa, se questo scenario sia esteso a tutti i tipi di gomme o soltanto a qualcuna, non ci resta quindi che attendere di ricevere maggiori chiarimenti in merito. Per il momento i ricercatori suggeriscono di masticare lo stesso chewing gum il più tempo possibile, se proprio dobbiamo consumarlo, in modo da non sostituirlo frequentemente, pensando anche al forte impatto ambientale che questo cibo provoca ogni volta che viene gettato per terra. Cosa ne pensate?