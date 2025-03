Salvini cerca soldi: ora ti fanno il test del palloncino anche a piedi | Vietato sempre e comunque bere

Da adesso non puoi bere neppure se non guidi. Ti fanno il test del palloncino anche se sei a piedi. Lo stabilisce la riforma di Salvini.

Negli ultimi mesi il nuovo Codice della Strada ha inserito delle pesanti sanzioni per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza.

Con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza sulla strada e diminuire gli incidenti, il ministro Salvini ha portato avanti la riforma del Codice della Strada 2024 e trasformato così il vecchio Codice Stradale in quello attuale, che punisce severamente chi guida in stato di ebbrezza.

Multe, decurtazione di punti e sospensione della patente sono solo alcune delle sanzioni previste.

A queste poi si aggiunge un’ultima novità. Una sanzione per la circolazione a piedi in stato di ebbrezza. In pratica devi fare il test del palloncino anche se sei a piedi e se risulti positivo al test devi pagare la multa.

Dei provvedimenti pesanti per chi guida in stato di ebbrezza

Sono diverse le sanzioni che si possono prendere per guida in stato di ebbrezza. Variano in base al tasso alcolemico rilevato durante i controlli, che segue un preciso schema.

Come indica “Virgilio”, la più pesante comporta il pagamento di una multa, che può arrivare a 6.000 euro, alla quale conseguono l’arresto e la decurtazione di 10 punti dalla patente se il tasso alcolemico è superiore a 1.5. Bisogna quindi pensarci due volte prima di mettersi alla guida dopo aver bevuto o anche semplicemente di mettersi in strada. Scatta infatti la multa anche se bevi e sei a piedi.

Multato anche se sei a piedi

È il caso di un ragazzo, che dopo aver lasciato l’auto vicino al locale da ballo dove aveva passato la serata, visibilmente ubriaco, ha deciso di tornare a casa a piedi. Una pattuglia dei Carabinieri lo ha però intercettato e, dopo una verifica delle sue condizioni, multato.

Questo perchè, come “Virgilio” indica, l’articolo 688 del codice penale prevede una multa da 51 euro a 309 euro per chi è ubriaco in un luogo pubblico. Per questo il giovane è stato multato nonostante avesse lasciato l’automobile parcheggiata.